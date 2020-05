Traktor se ve 150metrovém srázu zastavil až o strom. Dva mrtví, tři zranění

„Havárii traktoru oznámil jeden z mužů z traktoru, který byl schopen i přesto, že byl zraněn, z místa nehody seběhnout do obce Lidečko za svými známými, kteří přivolali na místo kolem půl čtvrté ráno pomoc,“ řekla krajská mluvčí policie Lenka Javorková.



Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. V době havárie v traktoru bylo pět mužů ve věku od 23 do 31 let. Dva z nich podlehli svým zraněním na místě. Další dva měli těžká zranění. Jednoho z nich transportoval vrtulník do ostravské nemocnice, druhého do zlínské. Nakonec i muž, který doběhl pro pomoc, skončil ve zlínské nemocnici.

Podle policejního vyšetřování traktor značky Zetor havaroval při jízdě po lesní cestě z asi stopadesátimetrového srázu, kde se zastavil o vzrostlý strom. Zásah byl pro záchranáře velmi komplikovaný kvůli těžce dostupnému svahovitému terénu, část úseku museli ujít pěšky.

„Nehodu od brzkých ranních hodin šetří vsetínští dopravní policisté společně se vsetínskými kriminalisty. Na místo vyjížděla i policistka z týmu krizové intervence, která se věnovala rodinám zemřelých i těžce zraněných mladých mužů. Povolán byl i znalec z oboru silniční dopravy,“ popsala Javorková.

Na místě tragédie bylo pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Ti pomáhali záchranářům, zajistili traktor proti pohybu a poté ho vyprostili. Hasiči pokáceli strom, o který se traktor opřel. Na své stanice se začaly jednotky vracet po sobotním poledni.