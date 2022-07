Řidič si razil cestu mezi pruhy, naboural několik aut ve svém směru

Muž řídil vůz Opel Zafira a krátce po půl šesté projížděl úsek hlavního tahu v Malenovicích. „Pravděpodobně se dostatečně nevěnoval řízení a při jízdě narazil do několika vozidel jedoucích stejným směrem,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Řidič přejel do středu mezi jízdní pruhy a narazil do vpravo jedoucí Škody Octavia, poté do vlevo jedoucího Volkswagenu Polo.

„I přes dva nárazy pokračoval dál v jízdě a narazil do Fordu Galaxy,“ popsala mluvčí policie. Následkem toho pak ford narazil do vozu Kia Ceed jedoucího před ním a do svodidel.

V těch nakonec skončil i 57letý řidič, který kolizi zahájil, cestou ale přibral ještě další auto. Jestli za nehodou stojí zdravotní potíže řidiče, zatím není jasné. Podle předběžných informací, které zatím nejsou potvrzené, je to pravděpodobná verze.

U nehody zasahovaly všechny složky záchranářů, hasiči informovali o tom, že mezi účastníky byly také tři děti.

Zdravotníci ošetřili jednu řidičku na místě, další dva zraněné odvezli do zlínské nemocnice. „Jednu osobu s vážným zraněním jsme transportovali na vysokoprahový urgentní příjem,“ potvrdil mluvčí zdravotníků Jakub Omelka. Poranění bylo v oblasti hlavy.

„Vzhledem k rozsahu zranění u nich nebylo možné dechovou zkouškou vyloučit požití alkoholu před jízdou. Výsledek bude proto znám až po lékařském vyšetření. U ostatních řidičů byly dechové zkoušky negativní,“ doplnila Kozumplíková.

Celkovou škodu na vozidlech policisté předběžně vyčíslili na 570 tisíc korun.