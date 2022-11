Pohanští bohové, skvělé obsazení a Valašsko dávají nové pohádce sílu

Ve vedlejších rolích se představí Anna Polívková, Chantal Poullain či Petr Čtvrtníček. Kromě hvězdného obsazení hrají důležitou roli i kulisy. Tvůrci využili nejvíc scenérie skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, skalní útvar Medůvka v Podlesí u Valašského Meziříčí, Pustevny, okolí Radhoště či šafránové louky u Lačnova.

Pod filmem je podepsaná dvojice režisérek Marta Gerlíková Santovjáková a Daria Hrubá. Především pro Gerlíkovou Santovjákovou je film natočený v dekoracích jejího rodného kraje splněným snem.

„Valašsko a jeho historie jsou pro mě srdcovou záležitostí,“ svěřuje se umělkyně pocházející z Jablůnky na Vsetínsku. „Snad se nám všechno povedlo a odměnou nám bude smích a radost v kinosálech. Úsměv je totiž ten největší dar a my ho teď chceme v kinech předávat dál.“

Příběh vystavěný na staré slovanské mytologii je podle Gerlíkové Santovjákové bez nadsázky „boží“. Vykresluje totiž osudy obyčejných lidí z malé valašské vísky, jež ovlivňují prastaří pohanští bohové Černobog, Perun, Radegast a Veles. Roční období pak mají podobu jarní Vesny, letní Živy, podzimní Oseně a mrazivé Moreny. Na vše dohlíží nejvyšší bůh Svarožic v podání Boleslava Polívky.

„Téma pohanských bohů je krásné a hned mě zaujalo. Je to pohádka a české pohádky jsou povedené. Je to kus našeho národního bohatství,“ říká Boleslav Polívka.

Natáčení si užil rovněž Pavel Nový. „Splnilo se mi přání hrát v pravém valašském filmu a ještě k tomu v pohádce a navíc jsem ztvárnil roli Radegasta,“ usmál se herec.

A co je zápletkou? Bohyně zimy Morena najde způsob, jak se vyhnout tomu, aby na zem přišlo jaro. Bohyně jara Vesna musí proto spojit své síly s obyčejnými lidmi, se svými sestrami i dalšími bohy, aby země přece jen rozkvetla.

Pandemie oddálila dokončení filmu

„Pohádka má hluboký a silný příběh,“ líčí spolurežisérka Daria Hrubá. „A jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a ti následně do života bohům? Budou k vítězství dobra nad zlem stačit božská kouzla, nebo bude potřeba něco navíc? Já už odpovědi znám,“ láká diváky do kina režisérka.

Pohádka podle Hrubé nabídne i odpověď na to, co je vlastně tím „největším darem“, na který ani Moreniny čáry nestačí.

Samotné natáčení pohodového příběhu však provázely nesnáze, několikrát se prodlužovalo. Filmový štáb se potýkal s opakovanými potížemi, jež způsobila koronavirová krize. „Kvůli pandemii jsme nakonec čekali dva roky na uvedení do kin,“ poznamenala Gerlíková Santovjáková.

Aby se mohl snímek vůbec dokončit, režisérka požádala o pomoc veřejnost, využila k tomu i sociální sítě. Za přispění několika sponzorů se nakonec podařilo získat přes půl milionu korun. Vybrané peníze pomohly pokrýt přípravy pro distribuci a dokončovací práce včetně zvuku či trikových sekvencí. Peníze nakonec filmařům poskytlo i zlínské hejtmanství, jež uvolnilo bezmála milion korun.

„Vesna nosí jaro a Jezinka průšvih“

„Jako v opravdové pohádce se tedy vše obrátilo k lepšímu a vzniklo i několik ‚veselých příběhů z natáčení‘,“ vzpomíná Gerlíková Santovjáková. Když se natáčelo v Kozlovicích, kde obě režisérky posedávaly u tamního „veledubu“, herečka Chantal Pouillan nad nimi tancovala s šálkem kávy v ruce.

„Byl to krásný letní den a chystalo se celodenní natáčení. Když se najednou Chantal objevila blízko mého ramene, lekla jsem se a celý šálek jsem na ni vylila,“ popisuje Gerlíková Santovjáková s tím, že hereččin kostým byl pouze jeden. „Naštěstí bylo horko a Chantal zareagovala velmi rychle. Polila si fleky vodou a tancovala s úsměvem ještě rychleji, aby jí šaty uschly. Pak pronesla památkou větu, že Vesna nosí jaro a Jezinka průšvih.“

Pohádku Největší dar uvidí jako první diváci ze Zlína, Vsetína a Valašského Meziříčí. Předpremiéry odstartují přesně měsíc před Štědrým dnem. Ve čtvrtek 24. listopadu se bude film promítat ve zlínském multikině Golden Apple Cinema, v sobotu 26. a neděli 27. listopadu ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, kde už jsou představení vyprodaná. Do ostatních českých kin vyrazí snímek o týden později, premiéra se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince v Praze.

Tvůrci věnovali snímek předčasně zesnulému hudebníkovi Davidu Stypkovi, jehož hudba a tři nové písně včetně duetu s Ewou Farnou ve filmu zazní.