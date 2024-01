Řidič si neočistil přední sklo, náraz přimáčkl muže mezi dvě auta

Nehoda se stala ve středu krátce po sedmé hodině ráno, kde u pravého okraje silnice stála řada zaparkovaných vozidel. Sedmatřicetiletý řidič je ale neviděl a naboural do nich. „Na vině nehody bylo neočištěné namrzlé přední sklo,“ konstatovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Nárazem do posledního zaparkovaného vozidla pak došlo k řetězové reakci, při které se auto posunulo vpřed.

„Narazilo do před ním stojícího vozidla a to se opakovalo ještě dvakrát. Mezi těmito vozidly stál muž, který čistil sklo svého vozu a do nějž jedno z vozidel narazilo a přimáčklo ho mezi dvě stojící auta,“ upřesnila mluvčí.

Na místo přijeli záchranáři ze Zlína a Otrokovic. „Lékařka zjistila, že mladý muž utrpěl otevřenou zlomeninu dolní končetiny v oblasti bérce. Podchlazenému pacientovi záchranáři zajistili tepelný komfort, podali léky na bolest a nasadili končetinové dlahy,“ doplnila mluvčí krajských záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Ještě ten den muže v Baťově nemocnici ve Zlíně operovali. Zranění se ukázalo jako středně těžké a pravděpodobně bude nutná dlouhodobá léčba.

Policie v této souvislosti připomíná, že povinností řidičů je před jízdou očistit všechna skla od sněhu, ledu a námrazy, aby měli dobrý výhled z vozidla.

Střetů s chodci neubývá

Během posledního týdne dopravní policisté zaznamenali častější střety vozidel s chodci. Včetně zmíněné nehody jich za poslední dny napočítali šest. Všechny se staly ve tmě a skončily zraněním chodců.

Na začátku pracovního týdne krátce po osmnácté hodině ve Zlíně srazila třiačtyřicetiletá řidička osmadvacetiletou chodkyni, která šla po přechodu pro chodce. „Řidička před přechodem nezastavila, přestože řidič ve vedlejším jízdním pruhu zastavil, aby dal chodkyni přednost. Zraněnou ženu převezli záchranáři do nemocnice,“ přiblížila Kozumplíková.

Další den před sedmou hodinou ráno srazila devětadvacetiletá řidička čtyřiatřicetiletého chodce také na přechodu pro chodce. Chodec šel na zelený světelný signál a byl již v polovině vozovky. Řidička při odbočování vlevo jela také na zelenou, ale chodci nedala přednost. Zraněného převezli záchranáři do nemocnice.

Dechové zkoušky byly u všech účastníků těchto nehod negativní.