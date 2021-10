Muzikál Jesus Christ Superstar na Slovácku provázely nesnáze

Když autorská dvojice Andrew Lloyd Webber a Tim Rice napsala rockovou operu Jesus Christ Superstar, psal se rok 1969. V módě byly dlouhé vlasy, volné pestrobarevné košile a džíny do zvonu. Vyprávět příběh posledních sedmi dnů Ježíše Krista za zvuků kytar a řízných bicí, to byl pro církev šok. První představení se proto odehrálo v londýnském West Endu bez větší publicity, světové premiéry se muzikál dočkal nakonec až 12. října 1971 na Brodwayi. I když móda se za padesát let změnila, Jesus Christ Superstar je navzdory kontroverznímu tématu stále hitem, který považují mnozí hudebníci za nedostižný vrchol. Odkud čerpá muzikál s hudbou ze 60. let sílu, která dokáže stále zaujmout? A proč je jeho odkaz stále stejný, bez ohledu na letopočet? „Krásně patří k věci, jak kněží v muzikálu prezentují systém, proti kterému se musí bojovat. Je to takový mladý, bojovný kus revolty a buřičství proti establishmentu. Celé se to navíc prezentuje tak, že přichází nová filozofie, která rozbije staré, hnusné a ošklivé pořádky, a to se teď, mám dojem, zase nosí,“ říká zpěvák Dan Bárta, jemuž role Jidáše v pražském divadle Spirála nastartovala kariéru. „Bylo léto 1994 a já jsem se prakticky přes noc stal chlapíkem, se kterým se musí počítat. Byl jsem tehdy velmi šťastný,“ líčí Bárta. Bohouš Josef a Dan Bárta - oba byli hvězdami prvního českého zpracování muzikálu Jesus Christ Superstar Současnost v padesát let starém hitu nachází i režisér Dodo Gombár. „Jistoty a pevné body jsou dnes ohrožené. Dnes si stoupnete večer na jeviště a děláte, co milujete, a přitom vůbec není jisté, že tam budete moct být i zítra. Do podobné doby spadá i příchod anarchisty Ježíše a jeho party do Jeruzaléma. Je to sice dva tisíce let rozdílu, přesto podobná situace,“ konstatoval režisér. Novinka Slováckého divadla patří k nejnáročnějším projektům v jeho historii. Očekávání je velké ze strany divadelníků i publika, které sobotní premiéru včetně několika dalších premiér už vyprodalo. „Pěvecky náročnější muzikál jsme dosud neuváděli a myslím, že se tato laťka už bude těžko překonávat,“ uvedla dramaturgyně Slováckého divadla Iva Šulajová. V roli Ježíše se představí Tomáš David, Jidáše ztvární Tomáš Šulaj a Máří Magdalénu Kristýna Daňhelová. „Ať tomu dílu věří, ať s ním chodí spát a ať s ním ráno vstávají. Ať jím žijí, ať ho rozdávají a ať je nepřestane trýznit a zajímat a těšit,” vzkázal hercům Bárta, jenž Jidáše vydržel zpívat čtyři roky.