Zmrzlé Pankráce, Serváce a Bonifáce květy švestek přečkaly, úroda bude

Během posledního víkendu se noční teploty blížily až 10 stupňům Celsia nad nulou. Úroda švestek tak poničená nízkými teplotami nebyla a měla by být letos průměrná. Záleží na oblastech, kde stromy rostou.

„Násada na stromech byla letos slabší, což bylo asi dáno tím, že loni byla větší úroda. Některé odrůdy letos kvetení úplně vynechaly. Proto úrodu celkově očekáváme spíše slabší,“ popsal sadař Rostislav Kubáček ze Střílek. „Myslím si, že to bude platit obecně. Ti, co měli loni větší úrodu, budou mít letos menší,“ doplnil.

„Loni nám skoro všechny švestky suchem opadaly, bylo jich tak na koláč. Oproti loňsku by letos mohla být úroda dobrá, ale všechno je zatím s otazníkem. Nesmíme s tím stoprocentně počítat, může se to ještě pokazit,“ podotkl pěstitel Jiří Karger z Nětčic.

Švestkám letos počasí docela přeje. Duben i květen jsou sice chladnější, nikoli však suché, což je důležité. „Po deštích se mají posouvat teploty nahoru a blíží se červen. Dá se říct, že je to ideální květnové počasí,“ míní Karger.

S opylováním pomáhají včely i čmeláci

„Mohlo být tepleji, ale nemůžeme si moc stěžovat. Musíme to brát pozitivně, protože počasí s námi někdy tak cvičí, že mírné nedostatky jako teď musíme vzít s povděkem,“ usmál se Kubáček.

Vzhledem k chladnějšímu počasí někde švestky kvetly později než obvykle. A navíc ve chvíli, kdy byla v rozkvětu řepka na polích, která včely a čmeláky lákala více. Květy na všech stromech tak nemusejí být opylované. „Budeme čekat, jestli jsou opylované, což se projeví v následujících deseti až čtrnácti dnech. Když nebudou, začnou malé plody žloutnout a padat,“ upozornil Kubáček.

„Máme včely a létaly méně, nakoupili jsme ale i čmeláky. Jejich populace se rozšířila, bylo jich vidět docela hodně,“ dodal David Ryšavý z Eko sadů Komňa.

Letošní úroda tam vypadá lépe než loňská. „Zmrzlí muži se nás nedotkli, ani jsme v sadu nedělali ohně, mrazíky nebyly takové. Bylo kolem nuly, což pro švestky není fatální, minus tři až tři a půl stupně by mohlo mít větší dopad,“ přiblížil Ryšavý.

Pálit se bude opět i z jablek

Zatímco na Hané či Slovácku už jsou na stromech drobné švestky, na Vsetínsku je kvetení opožděné o dva týdny, protože je tam chladněji. Ale květy na stromech jsou, což je dobré znamení. „Stromy teprve kvetou, zatím se dá těžko posoudit, jaká bude úroda. Je to ještě brzy,“ mírní optimismus pěstitelka Denisa Mezníková ze Semetína.

David Lhoták z okrajové části Zlína má na zahradě několik švestkových stromů, z nichž měl loni asi 250 litrů kvasu. „Letos na stromech moc plodů není. Nevím, čím to může být, možná nízkými teplotami, které byly dříve,“ uvažuje Lhoták. „Doufám ale, že i letos nějakou slivovici vypálím,“ věří.

Loňská sezona pálení byla poměrně dlouhá a trvala někde do konce roku. Lidé pálili také z jablek. Jabloně zatím mají květů dost a jejich úroda by měla být tento rok slušná. Ve Střílkách však zaznamenali, že noční mrazíky, které před zhruba měsícem zničily téměř všechny květy meruněk, dokázaly poškodit i poupata jabloní.

„Odrůda Rubinola vymrzla ještě v zavřených pupenech. Mysleli jsme si, že se to stát nemůže, a přesto se to stalo. Zatím jsme ale taky neměli tak silné mrazy. V dolině, kde stromy rostou, bylo minus sedm. To už je moc,“ upřesnil Kubáček.

I když je vlhka zatím dost, neznamená to, že v létě nemůže hrozit sucho. „Když přijde teplo, bude záležet na tom, zda stromům voda zůstane. Poznáme to podle toho, jestli budou plody padat, nebo se udrží. Uvidíme, jak to který strom vyhodnotí,“ naznačil Karger.

Při dozrávání mohou plody ohrozit také škůdci. Loni se více rozšířila tmavka šedá, která dokáže zničit prakticky kompletní úrodu. Více ohrožené stromy jsou právě ty, které jsou zasažené suchem. Pěstitelé je většinou ošetří, ne tak lidé, kteří je mají na zahradách.

Pokud bude nadále pršet, budou plody větší a šťavnaté. A kdyby na závěr dozrávání měly i dostatek sluníčka, mohou mít také vysokou cukernatost, což je dobře pro pálení slivovice.