Silničáři se pustí do oprav mostů na Valašsku, jsou ve velmi špatném stavu

Když po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích začala na místo jezdit těžká technika, aby likvidovala následky exploze, odnesl to tamní silniční most. Nákladní vozy ho poškodily a ocitl se v havarijním stavu. Při hodnocení od 1 do 7 dostal nejhorší známku 7, a to jako jediný ve Zlínském kraji.