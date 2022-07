Vytížená křižovatka v centru se začne měnit už letos, Zlín čekají kolony

Pro Zlín je důležité, že už má na rekontrukci přetížené křižovatky vyčleněny peníze.

„Finanční prostředky byly přiděleny na červnovém zastupitelstvu a v nejbližších týdnech chceme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Pokud to půjde dobře, na podzim by se mohlo začít stavět,“ nastínil radní pro dopravu Michal Čížek.

Začalo by se přípravnými pracemi s tím, že hlavní stavební činnost a s tím spojená dopravní omezení, jež oprava křižovatky přinese, by se odehrála v roce 2023, kdy by mělo být také vše hotovo.

Místo současné křižovatky, na níž mají řidiči potíže odbočit v dopravních špičkách z Mostní ulice na Březnickou, jež slouží jako jeden z hlavních příjezdů do města, vznikne nová křižovatka se semafory. Posune se trochu výš po svahu, zhruba na úroveň dnešní odbočky k Hotelu Zlín.

Tím pádem se park u budovy univerzity o něco zvětší a Mostní ulice se před křižovatkou narovná. Po obou stranách na ní vzniknou zastávky se zálivy pro trolejbusy.

„Bude zrušena nynější nástupní zastávka v prostoru točny MHD pod sportovní halou,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Vybuduje se nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky a současné chodníky budou zrekonstruovány,“ doplnil.

Nová podoba by měla být vstřícnější pro řidiče, chodce, cyklisty i hromadnou dopravu. Semafory na křižovatce mají být koordinované s nedalekou hlavní silnicí I/49 a upřednostní směr, který bude vytíženější.

Stavbou projedete, ale většinou v koloně

Úpravy ale budou provázet velké dopravní komplikace, protože křižovatka patří k velmi vytíženým místům v centru města. „Tento dopravní uzel je klíčový, nemůžeme ho úplně uzavřít. Bude průjezdný, ale s omezeními,“ tuší Čížek.

Řidiči tudy budou nějaký čas projíždět jen jedním jízdním pruhem, a to kyvadlově v obou směrech. To způsobí kolony. Situace může být podobná té, když silničáři před časem opravovali horní část Březnické ulice, již z poloviny uzavřeli.

Řidiči, kteří do města přijížděli od Uherského Hradiště, jeli přes Otrokovice, případně přes zlínskou městskou část Kudlov, kam odbočili z rondelu ve čtvrti U Majáku. Mohli zvolit i objízdnou trasu přes Salaš do Malenovic.

„Každá oprava komunikace s sebou nese větší či menší komplikace v dopravě. Proto je nutné, aby s tím řidiči počítali, obrnili se trpělivostí, a pokud je to možné, místu se vyhnuli,“ zmínila před časem zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Kruhový objezd by byl zahlcený

Město vyjdou stavební práce na zhruba 80 milionů korun, přičemž se radnice chce ucházet o dotace. Rekonstrukce patří mezi strategické stavby a její financování je promítnuto do střednědobého finančního plánu města. Přibližně 20 milionů korun do opravy vloží Zlínský kraj, protože Březnická ulice je jeho majetkem.

Během projekčních prací město zvažovalo možnost výstavby rondelu, ale odborné posudky a výpočty ukázaly, že by mohl být v dopravních špičkách zahlcený. To by se negativně projevilo i na sousední křižovatce na hlavním tahu do Zlína.

Přilehlé parkoviště u křižovatky pod současnou točnou městské hromadné dopravy se mírně upraví, ale jenom dočasně. Celé území se na základě výsledků architektonické soutěže změní v novou městskou čtvrť, kde vyroste několik nových domů. Spodní dva budou určeny zejména kancelářím, střední tři řady po dvou objektech budou sloužit hlavně bydlení a v horní části by mohla vzniknout menší sportovní hala či muzeum veteránů.

Loni radnice opravila jinou důležitou křižovatku ve Vodní ulici poblíž autobusového nádraží. Za zhruba 30 milionů ji přestavěla na rondel, přechod pro chodce poblíž má i semafory. Aktuálně město staví nový silniční příjezd do průmyslové zóny v Přílukách, což na výjezdu z města na Vizovice brzdí dopravu.