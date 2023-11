Mafie, gangsteři, rodinné klany. Diváky ve Zlíně rozesměje trochu jiný Scapino

„Podle mne není Moliérova hra sama o sobě až tak dobrá. Má zajímavý příběh, ale kromě výjimečného Scapina nejsou ostatní postavy zajímavě rozpracované a nenabízejí mnoho příležitostí pro ostatní herce,“ naznačil Groszmann. „Chtěl jsem, aby i ostatní měli příležitost zahrát si zajímavé postavy. Tak jsem zariskoval a napsal o Scapinovi novou hru. Není v ní jediná věta od Moliérova, ale držím se příběhu, a snažil jsem se, aby tam to podstatné a zajímavé z Moliéra bylo,“ vysvětlil.

Přesazení do světa mafie je v nové adaptaci podle dramaturga inscenace Vladimíra Fekara ze zlínského divadla jen posílením toho, na čem Moliére příběh své hry postavil.

„Buduje zápletku hry na dominanci otců a důležitosti sňatku pro rodinu. Každá mafie má svého bosse, kápa, dona či padreho a jednotlivé gangy se označují jako rodiny. A jsou ve světě i mafie, například kalabrijská ’Ndrangheta, pro které je rodinné pouto základní podmínkou jejího fungování. Proto nám spojení Moliéra s mafií přišlo docela přirozené,“ upřesnil Fekar.

Role dvou otců, kteří se dohodnou, že spojí své mafiánské klany díky sňatku svých dětí, svěřil režisér Radoslavu Šopíkovi a Rostislavu Markovi.

Do hlavní role obsadil Radovana Krále, který už exceloval v roli Truffaldina ve Sluhovi dvou pánů nebo jako Figaro ve Figarově svatbě.

„Role Scapina je velmi herecká a skýtá možnost vytvořit několik rolí v jedné. Miluju mafiánské filmy. Coppolův Kmotr patří v mé filmografii do první pětky. Doufám, že si to budeme užívat my i diváci,“ prozradil Král.

Atmosféru Chicaga třicátých let podpoří i scéna a kostýmy Michala Hejmovského a stylová jazzová hudba Richarda Mlynáře.

„Goldoniho Sluha dvou pánů je možná největší komediální klasikou. Scapinova šibalství se objevují na jevištích zřídka, přitom postava Scapina je stejně zábavná jako postava Truffaldina. Akorát má Scapino smůlu, že se ocitl v horší hře. Naší inscenací se snažíme výjimečnost Scapina dokázat,“ dodal režisér.

Kromě jiného mohou diváky svými výkony překvapit i členové jevištní techniky, kteří se ujali rolí mafiánských gangsterů obou znesvářených mafiánských rodin.