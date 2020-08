Spor o zrušení přejezdu dál brzdí elektrifikaci trati do Zlína

Zlínský stavební úřad vydal rozhodnutí o zrušení přejezdu v místní části Příluky, což byl problém, na němž příprava státní investice za 12 miliard korun vázla.

Pokud by toto rozhodnutí nabylo právní moci, mohlo by pokračovat územní řízení. Ovšem proti zrušení přejezdu se odvolal podnikatel, který u přejezdu vlastní velkou část pozemků v tamním areálu.

„Předpokládáme posunutí zahájení územního řízení o zhruba tři až pět měsíců, podle rychlosti vydání rozhodnutí odvolacího orgánu. Přesnější zdržení bude zřejmé po tomto rozhodnutí,“ nastínila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.

O odvolání bude rozhodovat krajský úřad.

Správa železnic navrhla firmám v Přílukách, jichž se dotkne zrušení přejezdu, že bude nový příjezd do tamního areálu po stávající Broučkově ulici, na níž by se udělal záliv pro kamiony a vybudoval nový vjezd do areálu. Podle Friebové odvolání nesměřuje přímo proti zrušení přejezdu.

Podnikatel František Buchta, který vlastní velkou část areálu a po jehož pozemcích má nová cesta vést, požaduje jako kompenzaci jiné státní a městské pozemky. Jde o zhruba 4300 metrů čtverečních. O směně ploch jedná.

Požaduje také, aby bylo předem jasně dáno nové řešení. Návrh SŽ nemá formu oficiální písemné dohody se souhlasy zúčastněných stran.

„... proto považuji za zásadní a legitimní požadavek, aby již v řízení o zrušení přejezdu bylo najisto postaveno, jak bude dopravní obslužnost zajištěna ke všem pozemkům,“ uvedl mimo jiné v odvolání Buchta, jenž má firmu EurocodecCZ a v areálu pronajímá 22 tisíc metrů čtverečních.

Řekl, že je také pro zrušení přejezdu, který je nebezpečný.

SŽ ale tvrdí, že nové řešení nemůže být součástí řízení o zrušení přejezdu. Stát se přejezdem zabývá už několik let a stále se mu nedaří tento problém vyřešit.

Tento scénář se může opakovat, i když další firmy, které měly dříve námitky, už s navrženým řešením souhlasí. „Pro nás je to těžký kompromis, ale nechceme tu situaci komplikovat,“ podotkl Pavel Buráň, jednatel společnosti Euro Car, jež v areálu rovněž sídlí.

SŽ prozatím počítá s termínem zahájení prací v roce 2023, byť původním termín byl 2019. Podle plánů na modernizaci trati mají přibýt nové koleje mezi Otrokovicemi a Zlínem a celá trať až do Vizovic se má elektrifikovat. Potom by po ní mohlo jezdit více spojů a výrazně rychleji.