„Vždyť se máme digitalizovat.“ Školy se neshodnou, zda dětem úplně zakázat mobily

„Zabývali jsme se tím před lety, protože jsme viděli, že když mají žáci telefony o přestávce zapnuté, tak si spolu nepovídají. Teď máme ale ve školním řádu zakotvené opatření, kterému všichni rozumí a funguje,“ uvedla ředitelka kunovické ZŠ U Pálenice Růžena Hlůšková.

V této škole musejí mít děti telefon vypnutý a uložený v aktovce. Nesmějí ho používat v hodinách ani o přestávce, s výjimkou poledního přerušení vyučování, které tráví starší žáci ve školním klubu.

Podobně to funguje na většině škol v regionu. Omezení mobilů zavedli na řadě míst už před několika lety. Někde se děti k telefonu během vyučování nedostanou vůbec, jinde ho mohou použít o přestávce.

„Nevím, čeho bychom striktním zákazem docílili. Možná by se časem zlepšila komunikace mezi žáky. Ale jak děti známe, nejspíš by si hledaly cestu, jak to obejít,“ naznačil Pavel Růžička, zástupce ředitele 17. ZŠ ve Zlíně, kde mají děti o přestávce mobil povolený.

Dítě nemá mít mobil vůbec, říká neurolog

Ve Vsetíně přitom platilo podobné omezení také a vyskytlo se jen pár případů jeho porušení. Přesto teď jde město dál. Znemožňuje, aby se děti k telefonu ve škole vůbec dostaly. Právě to je podle starosty Jiřího Čunka zásadní rozdíl a důvod, proč změnu schválili.

„Pokud mají děti telefon v tašce u sebe, mohou se kdykoliv rozhodnout, že ho použijí. Nestačí říct: vypněte si ho. Když ho nemají u sebe, nemají na něj ani myšlenky, nestrhává jejich pozornost a soustředění,“ zdůvodnil Čunek.

„Není to náš výmysl. Jen aplikujeme prokázaný dvanáctiletý světový výzkum, který říká, že používání mobilů snižuje koncentraci a efektivitu učení a dětem škodí,“ dodal.

Podporuje ho i neurolog Martin Jan Stránský, který měl v květnu ve Vsetíně na toto téma přednášku. Stránský se zabývá vlivem moderních technologií na lidský mozek a přednáší po celém světě.

„Vzdělávací agentura UNESCO jednoznačně doporučila celosvětový zákaz mobilů ve školách. Dítě nemá mít mobil vůbec, nebo ho mít alespoň co nejdál,“ vysvětlil. „Není to můj názor, dokazují to výzkumy. Nevím, proč v Česku školský zákon nerespektuje vědecké průzkumy a nezavede plošný zákaz,“ dodal Stránský.

Telefon jako součást výuky

Mobily ve školách už zakázala Francie, Velká Británie nebo Nizozemsko, chystá se k tomu Maďarsko nebo Slovensko. V Česku si každá škola stanoví vlastní pravidla. A názory se různí.

„Chápu pana Čunka, který se snaží děti dostat od sociálních sítí a chránit jejich duševní zdraví. Ale mobily by se neměly zakazovat, spíše by se měli proškolit učitelé, aby naučili děti mít k mobilům zdravý vztah. Protože vzdělání je užitečnější než zákaz,“ myslí si osmnáctiletá předsedkyně Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje Radana Ondrušková. „Když jim to zakážete ve škole, tak stejně ve chvíli, kdy je dostanou zpět, půjdou hned na sociální sítě,“ doplnila.

Mobily jsou součástí digitálních technologií, jejichž zavádění do výuky mají některé školy a instituce ve svých plánech. A stává se, že je žáci používají se souhlasem učitele ve vybraných předmětech, protože existují užitečné výukové aplikace nebo weby.

„Chce se po nás, abychom digitalizovali a využívali technologie ve výuce. Ale třeba nemáme k dispozici tolik tabletů, takže se někdy stane, že vyzveme žáky, aby si na chvíli mobily zapnuli. Nevím, jak bychom takovou situaci řešili v případě zákazu,“ poukázal Růžička.

I ve Vsetíně takto na některých školách dosud mobily využívali. A Zlínský kraj zapracoval zvýšení digitální gramotnosti do svého Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jedním z cílů dokonce bylo vytvoření pilotní školy založené na masovém uplatnění digitálních technologií ve výuce.

„Mobilní telefony jsou špatně, když se používají nadmíru. Ale jejich odevzdávání nepovede k cíli. Školy mají primárně děti naučit, jak s mobilem pracovat, a připravit je na budoucí život. Když jim ho ve škole zakážeme a doma si ho stejně vezmou, tak jsme je na nic nepřipravili,“ podotkla ředitelka ZŠ 1. máje v Kroměříži Milena Tunkerová, která je propagátorkou digitálních kompetencí.

Nařízení musí odsouhlasit každá školská rada

Každopádně ve Vsetíně panuje ve vedení škol shoda. Nařízení města musí školská rada v každé škole do konce prázdnin schválit a zapracovat do svého školního řádu. Tento postup je ale podle ministerstva školství nezákonný, protože město nemůže škole určovat, co má mít v dokumentu. Nicméně ani ředitelé nečekají, že by školská rada změnu neschválila.

Na ZŠ Ohrada nechá město vyměnit zámky na stávajících skříňkách, takže každý žák na druhém stupni si mobil zamkne do vlastní skříňky. Na prvním stupni děti odevzdají telefon do společného boxu. Stejně to bude na ZŠ Luh a ZŠ Integra.

„Je kolem toho zbytečný humbuk. Nevidím v tom problém, s městem máme stejný zájem. I rodiče volali po tom, ať mobily plošně omezíme. Problém byl, že na školách ve Vsetíně platila různá pravidla. Teď to bude u všech stejné,“ prohlásil ředitel ZŠ Luh a koaliční zastupitel.

„U nás byl dosud mobil vypnutý i o přestávce. Děti i rodiče to respektovali a fungovalo nám to dobře. Vlastně se pro nás od září nic moc nezmění, jen si žáci zamknou telefon do skříňky,“ konstatovala ředitelka ZŠ Ohrada Helena Slováková. „Zažil jsem před lety stav, kdy žáci mohli mít mobil o přestávce. Výsledkem bylo, že během té doby spolu nekomunikovali, hráli hry a v hodině se na to zase těšili a odpočívali,“ upozornil nastupující ředitel ZŠ Ohrada Jan Novotný.

Další školy, které mají společné šatny pro celé třídy, budou muset pro uložení telefonů používat speciální boxy v každé třídě včetně druhého stupně. Pořídí jim je město.