„Snažíme se podchytit atmosféru Zlína co nejvíc. Některé záběry už jsme posílali kolegům do Prahy a jsou překvapení, jak je tady jiná atmosféra, architektura,“ prozradil režisér Jiří Chlumský. „Je zajímavé se na to dívat. Tím se Zlín odlišuje od ostatních měst, je to jedinečné a specifické, baví nás to.“

Cyklus kriminálek už se točil v Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě. Ve Zlínském kraji štáb natáčel například v Luhačovicích, na Lopeníku, na vinicích v Polešovicích, v Beskydech i v baťovském areálu a v mrakodrapu ve Zlíně.

Autoři v jednotlivých epizodách vycházejí z některých kriminálních případů, které se v daném regionu skutečně odehrály. „Vždycky je snaha najít případy, které se v kraji staly, jsou neobyčejné a ovlivnily životy lidí. Tady ve Zlíně je bohatství nápadů. Měli jste tady kauzu lehkých topných olejů, metanol i extravagantní případy mordů,“ upřesnil Chlumský.

„Všechen velký organizovaný zločin devadesátých let má své kořeny ve Zlíně. To je například oblíbená hláška majora Ptáčníka,“ poukázal herec Radek Holub na svou postavu šéfa zlínské mordparty.

Producent a autor námětu Martin Froyda ale upozorňuje, že případy jsou jen volně inspirované skutečnými události a jde spíše o fikci. Zároveň filmový štáb při přípravě spolupracoval s místními kriminalisty.

V osmidílném seriálu hraje také Igor Bareš nebo Jitka Schneiderová coby šéf kriminálky a členka operativního týmu kriminalistů. Objeví se v něm ale také řada herců Slováckého nebo zlínského divadla.

Jednotlivé díly chystají různí tvůrci

Zlínská série vzniká pod vedením trojice režisérů – kromě Chlumského se na něm podílí také Jan Hřebejk a Martin Kopp. Autory scénářů jsou Martin Bezouška, Tomáš Koňařík, Tomáš Chvála a spisovatel Zdeněk Zapletal, který ve Zlíně vyrůstal a několik let žil.

Na televizní obrazovky by se měl cyklus České televize dostat v příštím roce.