Bojovník proti fašismu vyrazil ze Zlína do Španělska, občanskou válku nepřežil

Nalezení jednoho údaje znamenalo hodiny studia archiválií, říká historik Martin Marek Příběh Miloše Knesla je součástí webu Zlínský architektonický manuál (ZAM), který mapuje významné stavby, urbanistické celky, představuje dobové události i osobnosti a vše uvádí do souvislostí. Jeho doprovodnou částí jsou komentované procházky Domy a lidé, které připomínají místa spjatá se zajímavými příběhy lidí, již zde žili. Jedna se uskuteční 16. června, pak by měla přibýt ještě jedna, ale s jinou trasou. „Jelikož tyto osobnosti žily v různých částech Zlína, nedá se do jedné komentované procházky spojit osudy všech čtrnácti osobností či rodin, které jsem vybral a zpracoval,“ přiblížil autor procházek, historik Martin Marek ze Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce. Historik Martin Marek se zabývá osudy málo známých osobností spjatých se Zlínem. (červen 2024) Osudy vámi popisovaných osobností jsou tedy uvedeny také na webu ZAM?

Ano. Kromě popisu budov je v databázi věnována pozornost životním příběhům architektů, stavitelů, ale také zdánlivě obyčejným příběhům lidí, kteří mohou připomenout příběh čtvrti, profese nebo organizace. Miloš Knesl bude na procházce také řešen. Buď přímo procházkou kolem domu v Hluboké ulici, kde pobýval, nebo zastavením u Památníku osvobození v parku Komenského, o kterém se v jeho hesle rozepisuji. Které osobnosti jste vybíral a podle jakého klíče?

Během více než deseti let studia jsem nacházel nevšední osudy polozapomenutých osobností ze Zlína. Když jsem tuto trasu začal tvořit, vybral jsem si ze svých poznámek cíleně ty, které nebyly – alespoň většinou – příliš známé na veřejnosti. Jako svorník posloužila 2. světová válka, do níž příběhy zasahovaly. Výjimkou je pouze pilot Jindřich Brouček, ale jeho zpracování vycházelo z úkolu doplnit do ZAM životopisy lidí, po nichž jsou ve Zlíně pojmenované ulice. Ale i u něj jsem to pomyslně dotáhl až do druhé světové války. A to prostřednictvím jeho synovců, zaměstnanců ve firmě Baťa, kteří bojovali ve wehrmachtu. Jsou tam uvedeny také nějaké osudy židovských obyvatel města?

Vybral jsem hned několik osobností židovského původu, jejichž osudy by vydaly na knihu. Například rodina Brichtova, kde muži bojovali na západní frontě a ženy, které zůstaly doma, byly zavražděny v Osvětimi. Stejně tak rodina Brösslerova, kde rodiče přežili koncentrační tábory a po válce se vystěhovali do Izraele. Proč jste se rozhodl pro Miloše Knesla?

I Knesl vznikl z potřeby zpracovat jeho životopis s ohledem na ulici nesoucí jeho jméno. Ale interbrigadisté jsou pro mě už od čtení knih Ernesta Hemingwaye důležitým tématem odborně i osobně. Taky jsem studiu Knesla věnoval nejvíc času. Nalezení jediného údaje, který v předloženém příběhu představuje třeba jen jednu větu, znamenalo i hodiny studia archiválií. Dělal jsem velmi detailní výzkum v našem zlínském archivu, ale využil jsem i řady fondů v jiných archivech. V několika případech mi neocenitelnou pomoc poskytli kolegyně a kolegové z různých českých archivů. Pátral jste také přímo ve Španělsku?

Zkoušel jsem zkontaktovat několik španělských institucí. Ale většinou se jim nepodařilo nic dohledat. Doufal jsem, že tam najdou záznam o Kneslově smrti, ale úspěšní nebyli. Například záznam o léčení Knesla jsem získal z archivů v Salamance, v Seville mě ale odkázali na digitalizovaný tisk. Bohužel periodika z roku 1938 měli jenom torzovitě dochována a ke Kneslovi se mi nepodařilo nic dohledat.