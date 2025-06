Podnikatel Redl z kauzy Dozimetr zůstává svéprávný, stíhání může pokračovat

Soud dnes s výjimkou rozsudku jednal s vyloučením veřejnosti, Redl se nedostavil. „Jde o opatrovnické řízení a jeho účast není nutná,“ sdělil před vstupem do soudní síně Pavel Pechanec, právní zástupce Michala Redla. „Soud rozhodl v souladu s návrhem Michala Redla, takže jsme spokojení,“ doplnil při odchodu.

Návrh na omezení Redlovy svéprávnosti podali jeho bratr Petr a družka, kteří se proti lednovému rozhodnutí soudu odvolali. „Dokazování jsme považovali za nedostatečné a navrhovali jsme další důkazy. Moji klienti jsou nejbližší pana Redla, vnímají ho každý den a je třeba ho omezit,“ pronesl Pavel Lízal, který oba navrhovatele zastupuje.

„Mají na to právo. My ale máme od začátku opačné stanovisko. Nesouhlasíme s omezením svéprávnosti. Nedomníváme se, že je to nutné,“ zopakoval dnes Pechanec.

Soudce Robert Pazderský v odůvodnění rozsudku vysvětlil, proč odmítl odvolání Redlova bratra a jeho družky a potvrdil původní verdikt okresního soudu. „Rozsudek považujeme za věcně správný, proto jsme ho potvrdili,“ prohlásil Pazderský.

S tím ovšem Lízal nesouhlasí. „Řízení o svéprávnosti je natolik významné, že nelze připustit, aby po jeho skončení po právní moci rozsudku zůstaly nezodpovězené takové otázky, které jsme namítali, a takové mezery v dokazování,“ pravil Lízal.

Redlova porucha není trvalého rázu

Okresní soud na základě znaleckých posudků psychiatra i klinického psychologa sdělil, že Redl trpí duševní poruchou, ale není trvalého rázu, nýbrž přechodného, přičemž se u ní střídají fáze. Soudce Pazderský uvedl podobnou argumentaci, při níž se opíral o posouzení znalců.

„Posuzovaný trpí bipolárním poruchou, jehož projevy lze korigovat správnou léčbou, posuzovaný je ve stavu remise, kdy jsou projevy nemoci potlačeny. Nedošlo k relapsu, propuknutí deprese či mánie,“ sdělil. „Posuzovaný má na své onemocnění náhled,“ doplnil.

Redlův bratr a jeho družka se v odvolání prostřednictvím svého právního zástupce opírali o starší posudky, na základě kterých byl už dříve Michal Redl ještě soudem v Plzni svéprávnosti zbaven. A že od té doby ke zlepšení jeho zdravotního stavu nedošlo.

Soudce poukázal na to, že tyto posudky byly vypracovány před řadou let. Znalkyně v jednom z nich uvedla, že Redlova porucha je trvalého rázu a že v dalších pěti letech nelze očekávat zlepšení. Dále, že nemoc ovlivňuje jeho jednání, takže má sklon činit neuvážená rozhodnutí a je i důvěřivý, což by mohlo vést k jeho zneužití.

„Znalci, kteří vypracovali posudek v této věci, měli k dispozici kromě totožných podkladů i řadu dalších,“ řekl Pazderský. Zmínil posudek Psychiatrické nemocnice v Bohnicích či výpisy ze zdravotních dokumentací dalších lékařů, kteří se Redlovým duševním stavem zabývali. Znalci podle soudce navíc své posudky obhájili u soudu a jejich závěry jsou přesvědčivé.

Upozornil také, že soud naposledy o Redlově nesvéprávnosti rozhodl v roce 2018 a od té doby u něho nedošlo k relapsu, tedy k návratu přeléčených příznaků onemocnění. „Podstatný není zdravotní stav posuzovaného v daném okamžiku, ale z dlouhodobého hlediska,“ uvedl Pazderský.

Družka rozporuje zdravotní stav svého partnera

Podle Redlovy družky ale závěry znalců neodpovídají jeho skutečnému zdravotnímu stavu. Soudce také zmínil, že rodinné zázemí může včas případné příznaky počínajícího relapsu zachytit a zareagovat na ně. Redl navíc navštěvuje dvě psychiatrické ambulance.

Pokud jde o námitku navrhovatelů, že nebyl vyslechnut Redlův psychiatr Vladimír Pidrman Pazderský sdělil, že soud není povinen provést všechny důkazy, ale musí vysvětlit proč tak neučinil. Okresní soud tomu podle něho dostál. „Vysvětlil, že jsou nadbytečné a odvolací soud s tímto souhlasí,“ uvedl.

Zda Redlův bratr podá dovolání, Lízal nepotvrdil ani nevyvrátil. Využití opravného prostředku by však na aktuální rozhodnutí nemělo odkladný účinek.

V minulosti o omezení Redlovy svéprávnosti opakovaně rozhodoval plzeňský soud, a to od roku 2008. Důvodem bylo Redlovo údajné duševní onemocnění. Krajský soud však v září 2022 omezení zrušil a jeho rozsudek v roce 2023 potvrdil i Nejvyšší soud, k němuž podal Redl dovolání.

Podnikatel je tedy dál stíhaný v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP). Pokud by byl shledán nesvéprávným, mohl by se vyhnout případnému trestu. Policie by pak jeho stíhání zřejmě zastavila či přerušila, což se už dříve stalo.