Revoluce v Hradišti. Cestující bude vozit moderní městská doprava Poulička

O systému se mluvilo jako o zastaralém, nemoderním a překonaném. O klasické MHD, která propojuje město napříč a která je běžnou součástí dopravy větších měst ve Zlínském kraji, tady dlouho jen snili a diskutovali.

Po třinácti letech přichází zásadní modernizace. Jmenuje se Poulička.

„Poprvé budou mít linky skutečně městský charakter. Projedou celým centrem, propojí jednotlivé části, zvýší se frekvence spojů, bude více linek, více zastávek. Do autobusu budou také cestující nastupovat všemi dveřmi, což zatím nefungovalo a pro některé to mohla být nepříjemná psychická bariéra,“ vypočítal Jan Kolařík, nezávislý konzultant pro dopravu, jenž se na vzniku nového systému MHD podílel od samého začátku.

Ještě jako student v roce 2011 zveřejnil dokument Návrh na zlepšení MHD v Uherském Hradišti. Po velkém ohlasu pak založil spolek Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích a pro město před několika lety zpracoval společně s týmem z Fakulty dopravní ČVUT také novou koncepci městské dopravy.

Na tomto dokumentu je Poulička postavená. Vychází i z dat získaných během několika let z průzkumů, ze sčítání cestujících v autobusech, z výstupů dvou veřejných projednání a rovněž ze sociologického průzkumu dopravního chování obyvatel v jednotlivých částech, sídlištích a čtvrtích.

Přímé spojení do nemocnice ze všech částí

Nový systém umožní to, co nebylo dlouhé roky možné. Například přímé spojení do nemocnice, na hřbitov nebo k vlakovému nádraží ze všech městských částí bez přestupování.

Na nejlidnatější sídliště Východ, ale i do Mařatic, na sídliště Louky v Jarošově nebo na sídliště Štěpnice bude Poulička jezdit v intervalu, který v pracovní dny nebude delší než dvacet minut. Ráno mezi 6. a 9. a odpoledne mezi 13. a 19. hodinou interval na sídliště Východ dokonce nepřesáhne patnáct minut, o víkendech každou půlhodinu namísto dosavadní více než dvouhodinové frekvence, a to do všech zmíněných hustě obydlených částí města.

Linky nově obslouží sídliště Pod Svahy, Svatováclavskou ulici i oblast Markova v Jarošově. Prodloužená bude rovněž páteřní regionální linka číslo 300 až do místních částí Míkovice, Vésky a Sady na zastávku Za Kovárnou tak, aby obyvatelé měli zachováno pravidelné spojení i s Kunovicemi a zároveň se do centra Uherského Hradiště mohli dostat ještě častěji.

„Poprvé v historii se také obyvatelé Mařatic dostanou do obchodní zóny ve Starém Městě v půlhodinovém intervalu. Dosud jezdily linky poměrně sporadicky asi devětkrát za den,“ poukázal Kolařík.

Přibude osm nových zastávek

Zatímco dosud městské autobusy najezdily s osmi linkami zhruba 400 tisíc kilometrů ročně, s Pouličkou, která má linek šestnáct, by mělo jít o téměř dvojnásobek.

„Nová Poulička vytváří vzájemné propojení všech důležitých bodů ve městě v pravidelných atraktivních intervalech celotýdenně tak, abyste se na ni mohli spolehnout nejen při cestách do práce a do školy, ale i na nákupy, za kulturou a za zábavou,“ vzkázal obyvatelům starosta města Stanislav Blaha.

Přibude také osm nových zastávek. Některé budou ještě v provizorním stavu, například na sídlišti Štěpnice, v ulici Svatováclavská či 28. října, u obchodního domu Tesco, v Jarošově a v Mařaticích.

Dosud provozovalo městskou dopravu ČSAD Uherské Hradiště, nově se jí na deset let ujme Znojemská dopravní společnost Psota, která zvítězila ve výběrovém řízení a třináct let zajišťovala městskou dopravu ve Znojmě.

Cestující bude převážet třináct nových červených klimatizovaných nízkopodlažních autobusů, jež bude dopravce zařazovat postupně. „Dodavatel autobusů nám stále prodlužuje jejich dodání, takže první z nich by měl pravděpodobně dorazit na konci března,“ upřesnil ředitel dopravní společnosti Psota Petr Chadim.

Podle radnice půjde o nejmodernější městské autobusy v Česku značek Mercedes-Benz a MAN.

Senioři budou potřebovat kupony

V platnosti zůstávají předplatní jízdenky, nemění se tarify ani předprodejní místa. Hradiště je s městskou dopravou začleněné i do systému integrované dopravy Zlínského kraje, kde se dá platit bankovní kartou ve všech vozidlech a je možné rovněž použít aplikaci Fairtiq. Cestující, kteří využívají veřejnou dopravu často, si mohou pořídit také výhodnou kartu Zetka.

Senioři mají cestování MHD stále zdarma. Už ale nestačí jen karta Zetka, nově si musejí v kanceláři na autobusovém nádraží nechat na tuto kartu nahrát roční kupon zdarma.

Výhodou je, že bezplatná přeprava pro seniory bude na území Uherského Hradiště, Kunovic a Starého Města kromě MHD platit rovněž v příměstských autobusech včetně linky 300 a ve všech vlacích.

Veškeré informace najdou zájemci na novém webu poulicka.cz. Fungování nového dopravního systému bude město po nějaké době vyhodnocovat.

„V prvních měsících provozu prosím o trpělivost. Žádný nový projekt takového rozsahu se neobejde bez některých „porodních bolestí“. Veškerá data z provozu budeme vyhodnocovat a sbírat zpětnou vazbu od cestujících i dopravce, abychom co nejdříve vyladili i ty nejmenší detaily,“ slíbil starosta Blaha.