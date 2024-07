MHD zdarma až od 80 let? Je to příliš, kritizuje část zlínských politiků

Dnes jezdí penzisté na Senior pasy a platí 600 korun ročně. „Jsme rádi, že můžeme našim seniorům nabídnout tento významný benefit. Věříme, že bezplatná přeprava pomůže zlepšit jejich každodenní život a umožní jim aktivnější účast na společenském životě,“ prohlásil primátor Jiří Korec (ANO), podle něhož budou mít starší lidé také snadnější přístup k lékařským službám či dalším zařízením.

Cestujícím přitom bude stačit, když revizorovi ukážou občanský průkaz. Žádnou speciální kartičku potřebovat nebudou.

Zlín vlastní dopravní podnik spolu s Otrokovicemi, proto museli se změnou souhlasit i otrokovičtí zastupitelé. A problém s tím neměli.

„Starší občané mají často omezené možnosti přepravy, přesto by chtěli zůstat aktivní a to, co je v jejich silách, si obstarat sami. Dostupnost městské hromadné dopravy může být v tomto ohledu klíčová,“ poznamenala starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).

Příliš vysoká věková hranice?

Na zastupitelstvu ale zazněla i kritika. Týkala se příliš vysokého věku pro tuto výhodu. „Říkal jsem si, jestli bychom neměli věkovou hranici upravit. Občané nad 80 let se takto pohybují minimálně, občané nad 70 let si to zaslouží. Bude to k nim uctivé, když jim umožníme dopravu zdarma,“ navrhoval zastupitel Bronislav Janda (ANO).

Vycházel z toho, že také v některých jiných městech mají hromadnou dopravu penzisté zdarma. V Praze, Plzni a Ostravě už od 65 let, v Brně od 70 let.

„Je možné, že by jezdili MHD zdarma všichni, ale museli bychom to zaplatit z rozpočtu města. Neříkám, že se to v budoucích letech nemůže změnit, ale takto nám to dává smysl,“ reagoval Korec.

„Raději bych to nedal vůbec než takhle. Považuji to za extrém,“ konstatoval opoziční zastupitel Petr Sáha (Zlín 21). I jemu se zdála stanovená věková hranice příliš vysoká.

Města Zlín a Otrokovice budou muset zaplatit dopravnímu podniku dva až dva a půl milionů korun jako finanční kompenzaci. Provozní ztráta Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice navíc v posledních letech roste a je přes 200 milionů korun, což musí také sanovat městské kasy. Pro Zlín je to přibližně deset procent výdajů rozpočtu. I proto obě města loni v září poměrně výrazně zdražila jízdné.

I v dalších městech jezdí senioři zdarma

Ve Zlínském kraji je MHD už řadu let pro všechny zdarma ve Valašském Meziříčí. V Uherském Hradišti jezdí od loňska bezplatně důchodci starší 70 let, ovšem musejí mít kartu Zetka, protože tamní městská hromadná doprava je součástí krajského integrovaného dopravního systému. Radnice ale od příštího roku připravuje spuštění nové MHD, již zajistí provozovatel, který vzešel ze soutěže. Tarifní podmínky se tak mohou změnit.

„Konkrétní podoba ceníků ještě není známa,“ řekl uherskohradišťský mluvčí Jan Pášma.

Ve Vsetíně diskutují o tom, zda má být hromadná doprava od příštího roku zdarma pro lidi nad 70, 75 či 80 let. „Preferuji hranici 75 let,“ uvedl lidovecký starosta Jiří Čunek.

V Kroměříži podobnou věc zatím neplánují. Penzisté nad 70 let si tam mohou pořídit celoroční kartu za 200 korun.

Zlínský radní Vojtěch Volf (KDU-ČSL) uvažuje také o tom, že výjimky pro starší lidi by se mohly týkat také svozu odpadu. I jako kompenzace za vysokou daň z nemovitosti. „Pak by starší senioři nemuseli chodit na radnici a nosit potvrzení, ale měli by to od určitého věku úplně zdarma,“ sdělil Volf.

Rozšiřování výhod tímto způsobem není nakloněný ekonomický náměstek zlínského primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Vytvářet iluzi o tom, že trend bude takový, že bude více věcí zadarmo, je vůči lidem falešné. Vždy jde o to, aby spoluúčast občanů byla ještě únosná a mělo to současně ekonomické opodstatnění pro město,“ řekl Chalánek.

Svoz odpadu mají zdarma senioři nad 70 let v Uherském Hradišti. V jiných větších městech kraje o tom neuvažují.