Na trhy na náměstí ve Valašském Meziříčí vozí čtrnáct let ovoce a zeleninu ze Slovenska. Andrej Majer si ale všímá, že organizace trhů se zhoršuje. Chybí mu lepší propagace. „Na každém trhu si lidé stěžují, že nevědí, kdy se koná. V takové situaci je zcela přirozené, že ani naši stálí zákazníci nepřijdou – protože o trhu jednoduše nevědí,“ napsal na sociální síti.
Z Podunajské nížiny to přitom má přes 200 kilometrů, což je pro něj problém. „Cesta se stává nerentabilní a nemůžeme jezdit každých čtrnáct dní tak, jak jsme to dělali dosud,“ uvedl Majer a upozornil i na fakt, že ve městě už se nekonají jen farmářské, ale i takzvané Meziříčské trhy.
„Tam se může prodávat i zboží, které s farmáři a domácími produkty nemá nic společného. Tím se úplně vytrácí původní myšlenka trhů, které jsme čtrnáct let společně vytvářeli,“ zlobí se.
Pro meziříčskou radnici pořádá prodejní akce agentura Moravské trhy. „Mají zkušenosti i z jiných měst a je na ně navázaná řada prodejců,“ podotkla místostarostka Yvona Wojaczková s tím, že o konání trhů se informuje na webu města, sociálních sítích nebo v městském zpravodaji.
A proč se v Meziříčí nekonají jen farmářské trhy? „Najít farmáře je těžké. Je jich málo a řada z nich už ani na trhy nejezdí, nemají na to čas a raději prodávají sami ze dvora,“ poukázala Jana Rubyová ze zmíněné agentury.
Sobota se neuchytila
Variantou není ani přesun na sobotu, kterou někteří lidé navrhují. „Všechny soboty, které jsme dělali v jiných městech, už jsme zrušili. Nakupující nechodí ani v pátek, většinou spíš v polovině týdně,“ vypozorovala Rubyová.
„Sobotu jsme už v minulosti zkoušeli, ale neuchytila se u nakupujících ani prodejců,“ potvrdila místostarostka Wojaczková.
V budoucnosti se však meziříčské trhy dočkají velké změny. V rámci revitalizace nábřeží Rožnovské Bečvy vznikne nová tržnice, umístěná bude pod mostem silničního průtahu Meziříčím.
„Jde o místo, kudy chodí řada lidí. Věříme, že se to odrazí na zájmu o trhy,“ sdělila místostarostka. Na náměstí zůstanou jen adventní či velikonoční trhy.
Proměna náplavky začne letos a hotová bude nejpozději v roce 2027. Prodejci, kteří chtějí ve městě prodávat častěji, nyní mohou podle Wojaczkové využít další tržnici za náměstím.