Zlín by se mohl dočkat vysněného akvaparku, zvažuje jeho výstavbu u lázní

V roce 1950 vyrostl ve Zlíně první objekt lázní, ve kterém je pětadvacetimetrový bazén. Autorem návrhu byl ještě baťovský architekt Vladimír Karfík. Dnes jde o kulturní památku. V roce 1985 se lázně rozšířily o bazén dlouhý padesát metrů, jehož budovu navrhl architekt Jiří Kotásek.

A nyní by se mohla odehrát další velká změna. Přibýt může vodní plocha s parametry akvaparku, určená hlavně pro rodiče s dětmi. Město si nechá zpracovat studii, z níž vyplynou i finanční náklady, což bude klíčové. Příliš mnoho svých zdrojů totiž Zlín nemá.

„Z pozice města vnímáme poptávku občanů po akvaparku,“ konstatoval primátor Jiří Korec.

Radnice si nechala už dříve zpracovat studii možné dostavby lázní. Podle ní by se ale příliš zmenšil stávající venkovní bazén.

„Nepřišlo nám to úplně vhodné a také se ozvali někteří občané, kterým se to nelíbilo. Proto uvažujeme o výstavbě nového objektu mezi lázněmi a Stadionem mládeže. Lázně by vhodně doplnil,“ řekl Korec.

Pěkná lokalita s výhledem na město

Prostor je tam příhodný, protože je ve svahu nad městem a na slunečném a světlém místě. „Byl by to vícepatrový objekt a využil by se i svažitý terén,“ sdělil Karel Havlíček, ředitel společnosti Steza, která se stará o městská sportoviště.

„Některá část by byla v podzemí, jako parkování a technologie. Akvapark by byl situovaný úplně nahoře, odkud je pěkný výhled na Zlín. Předpokládáme, že by tam bylo co nejvíce prosklených částí, což by přineslo teplo a světlo,“ upřesnil s tím, že akvapark má obsahovat i relaxační část s wellness službami a bude propojený s padesátimetrovým bazénem.

Také podle ředitele Stezy je mezi lidmi velká poptávka po takové službě. „Areál lázní je určený hlavně ke kondičnímu plavání v drahách, ale zábava pro rodiny s dětmi tam není, což bychom chtěli napravit,“ připomněl Havlíček. „Z ankety, kterou jsme si udělali, vyplývá, že lidé jezdí ze Zlína do Uherského Hradiště nebo Valašského Meziříčí (města, kde dlouhodobě fungují akvaparky),“ dodal.

Vhodné místo pomáhala hledat také Kancelář architekta města Zlína. „Měl bych velkou radost, kdyby se to podařilo,“ přeje si její ředitel Jindřich Nový. „Do lázní chodí 400 tisíc lidí ročně a je to nejnavštěvovanější zlínské sportoviště,“ uvedl.

Peníze jsou problém, Zlín řeší i další projekty

Zatím jako nejpravděpodobnější příjezdová trasa se jeví prodloužení cesty, která vede na Stadion mládeže. Technické věci jsou obecně řešitelné, ale rozhodnou peníze.

„Na základě studie budeme řešit možnosti financování externího, nebo z rozpočtu města, případně zařazení mezi prioritní projekty,“ naznačil Korec.

Finanční výhled Zlína však není ideální. Město navíc čekají velké projekty, jako je přestavba Velkého kina a náměstí Míru nebo nákladné dopravní akce.

„Radnice má možnosti financování v budoucích letech vyčerpané. Uvidíme, jaké dotace se budou dát získat, a podle toho se budeme rozhodovat,“ řekl Korec.

Důležité také bude, jestli se podaří prosadit změnu v rozpočtovém určení daní tak, aby si Zlín a jemu podobná města polepšila. To je však hodně nejisté.

„Pesimistická varianta je, že bude schválená původní změna, kterou města a obce přijdou o další peníze,“ shrnul primátor.

Město přitom uvažuje také o dostavbě vedlejšího Stadionu mládeže s tím, že by vnikla jedna větší tribuna, uvnitř které by bylo zázemí se šatnami či krytá tartanová dráha pro atlety. Nový objekt by mohl vyrůst v místě současné tribuny a klubovny ragbistů.

„Obslužné stavby jako jsou šatny pro atlety a orientační běžce, plus budova ragbistů, kdysi vybudována svépomocí, by měly být nahrazeny ucelenou architekturou s nějakou další službou,“ líčí Havlíček.

Zatím ale jde jen o vizi do budoucna. „Byli bychom rádi, kdyby i toto vzniklo, ale na financování v současné době nevidíme,“ přiznal Korec.

Magistrát chtěl před pár lety velkoryse rozšířit i tréninkový fotbalový areál na Vršavě a uvažovalo o kryté tribuně, v níž by byla běžecká dráha. Kvůli nedostatku peněz však záměr odložil.