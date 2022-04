Cyklozázemí ve Zlínském kraji se lepší, vznikají trasy, myčky i boxy

Třeba pro Simonu to znamenalo řešení pětikilometrové cesty do práce. Po zkušební jízdě se rozhodla, že službu začne využívat každý den. „Umožňuje mi to nechat moje kolo, které je spíš pro terénní jízdu, doma a vyhovuje mi, že to vypůjčené mohu zanechat, kde potřebuju,“ vyzdvihla sedmadvacetiletá žena.

„Dle provozovatele se zájem o tuto formu sdílené dopravy blížil číslům z Brna, někdy je i překonal. Ohlasy veřejnosti byly veskrze pozitivní,“ zhodnotil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Město nyní provádí výběrové řízení na nového či staronového provozovatele, což mu ukládá zákon o veřejných zakázkách. Výsledek by měl být známý v dubnu či květnu. „Jakmile bude provozovatel znám, budeme s ním jednat o dalších možnostech zkvalitnění této služby,“ nastínil Melzer.

Se sdílenými koly jsou spokojeni i v Uherském Hradišti, kde jednají s provozovatelem o dalším pokračování a finanční podpoře služby. Deficit město vidí v provázanosti na souměstí.

„Systém sdílení kol zatím podpořilo jen Uherské Hradiště a uživatelé dosud nemají možnost zapůjčit a vrátit kola v Kunovicích či Starém Městě. Ale i to je předmětem jednání,“ informovala Dagmar Vacková z Útvaru kanceláře starosty uherskohradišťské radnice.

O zavedení kol a koloběžek k výpůjčce uvažuje také Kroměříž. „Zřízení této služby by bylo přínosem jak pro obyvatele a turisty, tak i pro životní prostředí,“ myslí si místostarosta Vratislav Krejčíř. Město už udělalo mezi obyvateli anketu. A místní lidé potvrdili, že by o tuto službu měli zájem.

„Nyní záměr projedná městská rada, která rozhodne, jak bude město postupovat dál,“ nastínil Krejčíř.

Města ve Zlínském kraji v poslední době na zlepšování cyklistického zázemí výrazně zapracovala. Nejde jen o stavbu nových cyklostezek, ale také instalaci odpočívadel, servisních stanic či uzamykatelných boxů na kola. „Je pravda, že servis pro cyklisty se v tomto směru zlepšil,“ podotkla Jana Vybíralová, která je koordinátorkou projektu Do práce na kole ve Zlíně a Otrokovicích.

Cyklostezka na Jižní Svahy už se začala stavět

Ta kvituje, že se cyklozázemí zlepšuje i díky projektu participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, kde své nápady mohou navrhovat sami občané. Díky tomu vznikl ve Zlíně například servisní stojan u páteřní cyklostezky a na sídlišti Jižní Svahy bude šetrná cyklomyčka.

Vybíralová zároveň vnímá, že v některých ohledech má krajské město ještě rezervy. Zmiňuje například lepší zabezpečení pro uložení dražších kol a elektrokol nebo solární nabíječky na kola. „Jako největší problém ale vnímám, že stále chybí cyklistické napojení města na Jižní Svahy, to je ostuda,“ říká.

Podle Melzera je však smíšená stezka z ulice Výletní kolem objektů Tepla Zlín a UTB k cyklostezce u zastávky Slunečná už blízko. „Tato akce je vysoutěžená, bylo předáno staveniště a zahájily se přípravné práce,“ popsal mluvčí magistrátu.

Zároveň zmínil, že v plánu je vybudování bezpečné cyklistické lávky přes Dřevnici a společná 300 metrů dlouhá stezka pro cyklisty a chodce od zimního stadionu vznikne i v rámci chystané rekonstrukce křižovatky Mostní a Březnické.

Hned několik cyklistických úseků připravuje Kroměříž. „Dokončuje se projektová dokumentace cyklostezky Kotojedy – Vážany, projektují se cyklostezky Kroměříž – Sobělice a Kroměříž – Postoupky,“ vyjmenoval mluvčí města Jan Vondrášek s tím, že další úseky jsou ve fázi studií.

Cyklozařízení ničí vandalové

Uherské Hradiště zase dokončuje přípravu společné stezky spojující Sady a Mařatice, kde jsou ale v několika krátkých úsecích majetkoprávní problémy. Město tak začne stezku řešit po etapách, výstavba se má rozběhnout v příštím roce.

„Řešíme také stojany na kola, snažíme se instalovat a udržovat veřejné pumpy a servisní cyklostojany,“ zmínila Vacková. Podobně jako v jiných městech jsou však tyto cyklistické doplňky častým terčem vandalů.

Nové cykloboxy od začátku dubna spustí i v Otrokovicích, pojmou šest kol a stát budou před vlakovým nádražím. „Lidé, kteří přijedou na kole, mohou po zaparkování do boxu dále pokračovat vlakem,“ vysvětlila mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.

Otrokovice se také snaží vyřešit úsek cyklostezky od čistírny odpadních vod po třídu Tomáše Bati. „Jde o frekventovaný úsek, ale vznik cyklostezky je finančně náročný a bez dotace téměř nerealizovatelný, neboť se musí přemostit řeka i železniční vlečka. Je tu alespoň značení piktogramem na silnici,“ dodala mluvčí.