Sadaři si oddechli, mrazy byly slabé. Po loňském zmaru čekají dobrou úrodu

Mrazy budou hrozit ještě v květnu. Pokud však nepřijdou, letošní sklizeň může být po posledních slabších letech opravdu bohatá. Nejen v případě meruněk, ale také švestek a jiného ovoce.

„Zatím to nebyly fatální mrazy. Nejméně jsme tento týden naměřili minus 1,6 stupně, bylo to v noci z úterý na středu. V nejbližších dnech nic dalšího nehrozí,“ oddychl si sadař Aleš Marčík ze Žlutav.

„Mráz nás poslouchal, v kritické dny byl maximálně minus jeden stupeň. Meruňkové stromy odkvétají a takové teploty jim už nevadí,“ poznamenal pěstitel Jiří Karger z Nětčic. „Teď bude strašně záležet na tom, jak bude vypadat počasí v květnu,“ upozornil.

Květy ovocných stromů jsou totiž vůči mrazům odolnější než malé plůdky, které nejsou ničím chráněné. Pak stačí, když jsou jen pár hodin minus dva stupně Celsia, a úroda by nemusela být taková, jak teď vypadá. A zatím vypadá skvěle.

„Stromy jsou nabuzené, protože dlouho nerodily. Raději udělám případnou probírku sám, než aby ji udělal mráz,“ přeje si Karger.

Pokud by mrazy škodu na květech či malých plodech přece jen způsobily, nemuselo by to být vzhledem k vitalitě stromů až takovým problémem.

Ještě můžou škodit květnové mrazíky

„Násada květů je tak velká, že pokud by ji mrazíky trochu zredukovaly, nepůjde to na úrodě ani poznat,“ míní Marčík.

I podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka má být letošní úroda lepší než několik předešlých, které poničil mráz.

„Jsem přesvědčený, že tento rok takové škody nebudou, i když můžou přijít mrazíky ještě na začátku května,“ upozornil Ludvík.

V případě teplých dní navíc půda teplo absorbuje a díky tomu může mrazy zmírnit. Záležet bude na tom, jestli budou mrazíky přízemní, případně jen lokální. Studená fronta tento týden byla plošnější, protože sem přišel vítr ze severu.

Sadaři dobře vědí, že dokud nemají ovoce sklizeno, nemají taky nic jistého. Plody ještě můžou poničit škůdci, kroupy a případně i sucho, což se týká zejména švestek.

Když bude teplo, včely květy lépe opylují, byť jsou některé ovocné stromy samosprašné, například meruňkové.