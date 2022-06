Svědci zahlédli u Vizovic medvědici s mláďaty. Školáci odložili výlet

„Prošli jsme honitbu a mohu potvrdit, že jsme našli pobytové znaky, které by odpovídaly,“ řekl předseda mysliveckého sdružení Bratřejov Filip Čech. Zároveň ale upozornil, že sám není očitým svědkem.

Viděl takzvané zálehy, tedy místa ve vysoké trávě, kde zvěř ležela a zválela porost. Podle velikosti je mohla udělat třeba divoká prasata, jenomže ta by místo s největší pravděpodobností zároveň rozryla.

„V sobotu jeden z občanů oznámil, že medvědici s medvíďaty viděl a právě na tom místě jsme našli i čerstvé zálehy,“ vysvětlil Čech.

Další hlášení přišlo během neděle, kdy měli medvědy dopoledne spatřit lidé v okolí sousední obce Lhotsko a odpoledne v kopcích nad Drnovicemi. Fotografický materiál zatím nikdo neposkytl, zvířata nezachytily ani fotopasti. Také zatím nejsou žádné škody na majetku, hospodářských zvířatech či včelínech.

„Situaci bych nepodceňoval, ale není nijak výjimečná. Občas se u nás medvěd objeví, nezdrží se ale dlouho,“ doplnil Čech.

Houbaři by měli být obezřetní

Starosta Bratřejova Richard Zicha informaci předal lidem v obci a také starostům v okolí. „Medvěd je plaché zvíře, nemá mnoho důvodů chodit k lidem. Ale začíná houbařská sezona, do lesů chodí více lidí a pokud by ho vyplašili, mohlo by to být nebezpečné,“ uvažoval.

„Občanům jsme to oznámili, teď máme v Envicentru školáky, kteří měli jít v rámci výuky na vrch Klášťov, tak výlet odložili,“ dodal starosta Vysokého Pole Josef Zicha.

Čas od času se medvěd na území Zlínského kraje pohybuje. Loni v květnu ho zachytily fotopasti v lesích nad Zlínem a v Mistřicích na Uherskohradišťsku. Jestli šlo o stejné zvíře není jasné.

V červenci 2012 myslivci zdokumentovali pohyb medvěda, který přešel z Beskyd na Vizovicko. Podařilo se jim odlít otisk jeho stopy. V říjnu toho roku pak lidé vyfotili medvěda přímo ve Zlíně, nedaleko sídliště Podhoří. Byl to první případ, kdy se šelma dostala tak blízko k centru města.

Medvědice před lety ničila úly

Největší rozruch ale způsobila medvědice, která se na podzim roku 2018 pohybovala na Vsetínsku. Přibližovala se k lidským obydlím, strhla několik ovcí a ničila včelí úly. Odborníkům z Hnutí Duha se nakonec podařilo nasadit jí sledovací obojek. „Byla na tom území nejméně rok, potom obojek strhla a už jsme ji nemohli sledovat. Ale škody páchala jen těch několik týdnů během podzimu, potom už ne,“ řekl koordinátor Hnutí Duha Miroslav Kutal.

K hodnocení aktuální situace ještě nemá dostatek informací. „Když se lidé v lesích budou chovat obezřetně, nebudou se vydávat do těžko prostupných houštin, tak je jen minimální pravděpodobnost, že by na šelmu mohli narazit,“ řekl Kutal. „Ale to platí obecně a pořád. Nebezpečné může být i divoké prase, pokud ho člověk vyplaší,“ dodal.

Na česko-slovenském pomezí je výskyt medvěda opakovaný jev, nejsou ale důkazy o tom, že by tady zimovali nebo se rozmnožovali. Obvykle jen přejdou ze slovenské strany a zase se vrátí. Zdejší lesy nejsou dostatečně neprostupné, aby jim mohly poskytnout útočiště.