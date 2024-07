Větší hlavní stage i mlžná stěna kvůli vedru. Do Vizovic míří až 20 tisíc lidí

První stany na louce na Razově, tedy kousek od areálu likérky Rudolf Jelínek, kde se festival koná, ozdobily české vlajky.

„Přijíždíme sem pravidelně dřív. Máme svoje oblíbené místo ve stínu na stanování a nechceme o něj přijít,“ popsal fanoušek Milan Chalupa, který dorazil z Pardubicka. „Festival začíná až ve čtvrtek, ale už ve středu to tu žije skoro naplno. Přes den jezdíme na výlety, letos se chystáme do Luhačovic a do zoo ve Zlíně,“ přiblížil.

Plnit se začal už před pár dny také oficiální kemp v Dřevoskladu Vizovice nedaleko hlavního vstupu do likérky. Fronta návštěvníků u vjezdu se táhla až na vizovické náměstí.

„To bylo v pondělí. A další pondělí odsud budou lidé zase odjíždět, takže tu stráví celý týden. Plní se i další kempy,“ hlásil ředitel Masters of Rock Jiří Daron. Veřejná tábořiště i kempy jsou na některých plochách v těsné blízkosti areálu, ale třeba i na vzdálenějším fotbalovém stadionu.

Pódium s lepší světelnou show

Letos má přijet kolem 20 tisíc návštěvníků. Vyprodáno nebude, kapacita areálu se však téměř naplní. Loni bylo o šest tisíc lidí méně, protože se ve stejném termínu konal festival v Brně, na kterém hráli legendární Deep Purple.

Letošní narozeninový ročník Masters of Rock láká na britské harcovníky Judas Priest, jednoho z nejlepších metalových zpěváků Bruce Dickinsona, nestárnoucí Accept či all stars kapelu Avantasia.

Hlavní pódium je připravené už téměř kompletně i s technikou. Bude největší v historii festivalu, což umožní lepší světelnou show a kvalitnější zvuk. Ale nejen to. „Největší stage je moderní, se skvělým zátěžovým systémem, odolná vůči vodě. Snese jiné počasí než běžnější pódia. I v bezpečnosti je na vyšší úrovni. Navíc je nová, byla zatím pouze na Rock for People,“ přiblížil Daron.

Vzhledem k charakteru počasí v posledních dnech se nedá vyloučit, že během festivalu do Vizovic přijdou bouřky. Pódium má v horní části malou meteorologickou stanici, která posílá technikům data. „Kdyby se blížila kalamita, festival bychom přerušili,“ ujistil Daron.

O uplynulém víkendu se zranilo přes třicet lidí na festivalu v Jihlavě, kde se nafukovací stan, v němž bylo pódium, začal prohýbat pod tíhou vody z přívalových dešťů a vypadla elektřina po úderu blesku. Loni na festivalu Rock Castle v Moravském Krumlově, který také pořádá agentura Pragokoncert, kvůli očekávaným prudkým bouřkám vyklidili areál. „Sice nic nepřišlo, ale máme už za sebou cvičení v praxi. Nemůžeme to podceňovat,“ zdůraznil organizátor.

Fanoušky ochladí i hasiči se stříkačkami

Kvůli velkým vedrům, při nichž by měly teploty stoupat nad 30 stupňů, se na betonové ploše objeví zřejmě tři osvěžovací stanice. Na nich budou rozprašovače šířit do okolí studenou vodní mlhu. Připraveni budou vizovičtí dobrovolní hasiči se stříkačkami, kteří už při dřívějších ročnících chladili v parných dnech rozvášněný dav fanoušků pod hlavním pódiem. „Chceme to vzhledem k předpovědi počasí lidem co nejvíc zpříjemnit,“ vzkázal Daron.

Letošní novinkou je, že lidé budou moci sedět na tribunách se sedadly, nikoliv jen s lavicemi. Kapacitu budou mít 1 300 míst. Poprvé se v areálu likérky objeví fototostěny, které připomenou historii festivalu s jeho milníky. První návštěvníci areálu dostanou CD Masters of Rock a singl kapely Powerwolf.

Projet Vizovicemi bude složitější

Téměř dvacet tisíc fanoušků však znamená pro městečko velikosti Vizovic také komplikace. V dopravě i bezpečnosti. Proto na průběh festivalu dohlédnou desítky policistů, kteří jsou v pohotovosti už od středečního rána.

„Stanovými městečky budou projíždět na čtyřkolkách. Policisté budou mít k dispozici i leteckou techniku, kterou využijí v nočních hodinách v závislosti na aktuální situaci,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Ztížený je příjezd do města od Zlína, protože se v Lípě opravuje křižovatka na hlavním silničním tahu. Při příjezdu do Vizovic na něm bude navíc vytvořený koridor pro chodce. Motoristé by měli respektovat dopravní značky a řídit se pokyny policistů a pořadatelů.

„Připomínáme, že parkovat lze výhradně na místech k tomu určených, kterých je v okolí areálu dostatek,“ doplnila Kozumplíková. Vhodné je k tomu především centrální parkoviště u „staré“ cesty ze sousedních Zádveřic. Další možností je areál dřevařských závodů. Nebo rovněž o něco vzdálenější Těchlov.

Po skončení programu pojede mimořádný noční vlak z Vizovic do Zlína vždy ve 2:30. V neděli vyjede už v 0:30 a zamíří až do Otrokovic.