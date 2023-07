Mamograf je znovu ve i Zlíně, v červenci vyšetří téměř tisícovku žen

Klidně už na konci příštího týdne. Tak zněla před pár dny odpověď zdravotní sestry na otázku, kdy je možné přijít na mamografické vyšetření do zlínské EUC kliniky.

„Oslovili jsme kolegy z naší skupiny ke spolupráci. Lékařky – mamoložky z mamocentra EUC Kliniky Olomouc budou s našimi lékaři spolupracovat a díky tomu jsme schopni nabídnout nové termíny pro vyšetření. Tím zkrátíme čekací dobu na asi 28 dní, případně až 15 dní,“ poukázal na změnu ředitel zlínské kliniky Tomáš Melichar.

Upozornění na nové termíny už klinika zveřejnila na svých internetových stránkách. Klinika avizovala, že díky pomoci z Olomouce nabídne v červenci 950 volných termínů, což znamená zhruba 50 vyšetření denně.

Situací se začalo zabývat ministerstvo zdravotnictví i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ještě v květnu totiž zlínské pracoviště zájemkyně nepřijímalo na letní měsíce ani na podzim a odkazovalo je na jiná centra.

„Uvidíme, kde je problém a proč se čekací doby ve Zlíně prodloužily. Podle mých informací jsou v kraji i další mamární centra. Jedno z nich má čekací dobu 10 dnů, což je luxusní, další 20 a další 30. To je pořád výborné. Problém je ve Zlíně, kde lidé čekají 70 dnů. To už v pořádku není,“ prohlásil na konci června ministr zdravotnictví Vlastimil Válek při své pracovní návštěvě v kraji.

Otázkou je, co za dlouhou čekací dobou stálo. EUC v květnu tvrdila, že má zaplněnou kapacitu kvůli zvýšenému zájmu o vyšetření, a proto musely ženy jezdit například do Uherského Hradiště, Olomouce nebo Ostravy. Teď se ukazuje, že na letní měsíce neměla klinika v plánu žádná vyšetření.

„Vzhledem k reorganizaci pracoviště a plánování dovolených nebyly termíny na červenec vypsány,“ potvrdila mluvčí EUC Eva Pánová.

Z toho vyplývá, že se nedá hovořit o naplněné kapacitě. Spíše se podle různých zdrojů zdá, že centrum může být částečně oslabené personálně. Na dotazy, jež by to potvrdily, nebo vyvrátily, ale klinika neodpověděla. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny, která v EUC provedla šetření, splňuje mamografie personální i technické vybavení.

Mamodiagnostiků je málo v celé zemi

Situaci ve Zlíně každopádně kontroluje komise pro screeningový program karcinomu prsu ministerstva zdravotnictví. Má na starosti screeningová pracoviště, tedy ta, jimž ministerstvo udělilo tento statut. Pokud dostane zprávu, že některé centrum neplní podmínky, pošle do něj svého zástupce a snaží se s provozovatelem dohodnout nápravu. Může jít i o extrémní délku objednací doby.

„Obecně je to tak, že pokud se objednací doby podstatně nezkrátí, a nemělo by to být dlouhodobě nad šest týdnů, bude zahájeno řízení vedoucí k odebrání statutu či udělení statutu dalšímu pracovišti. Toto řešení však považujeme vždy za krajní. Při velkém nedostatku zkušených lékařů s mnohaletou praxí ve screeningu se preferuje náprava tzv. zevnitř. Tedy výpomoc lékaři z jiných center, prodloužení ordinační doby, rozšíření přístrojového vybavení a podobně,“ přiblížil Jan Daneš, předseda komise a přednosta Radiologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podle něj skutečně zájem o preventivní kontroly rakoviny prsu roste, v některých regionech až o deset procent. Tím se čekací doby mohou prodlužovat, avšak nárůst by neměl být enormní.

Svou roli hraje také celorepublikový nedostatek mamodiagnostiků, bez nichž se odborné posouzení snímků neobejde. Praxí navíc je, že snímky hodnotí vždy dva lékaři.

„Hodnocení mamografických snímků, kde se hledají i diskrétní změny, vyžaduje vysokou mnohaletou zkušenost radiologů, například hodnocení minimálně pěti tisíc případů posledních pět let. Lékaři také stárnou, odcházejí do důchodu a tato specializace přestává být atraktivní – je mimo jiné zodpovědná, stresující a svým způsobem i riziková,“ přiblížil Daneš.

Tento problém bude navíc pokračovat. Lékaři proto míní, že by v budoucnu mohla pomoci umělá inteligence, která by mohla při čtení snímků nahradit jednoho z lékařů. Zatím ale taková doporučení nejsou.

