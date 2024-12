Studie řekne, co vyroste v Malenovicích. Ve hře jsou byty, sportoviště i služby

Dochází rovněž ke změně územního plánu města a výkupu zbývajících pozemků. Když všechno půjde dobře, mohlo by se podle ekonomického náměstka hejtmana Davida Vychytila (ANO) začít stavět v roce 2027.

„Když ale vezmeme v úvahu, co nám umožňuje česká legislativa, tak nejdříve za pět let bychom mohli začít,“ odhadl. Stačí, aby se někdo proti stavebnímu povolení odvolal, a celý proces se může protáhnout.

Kraj navíc ještě nemá všechny pozemky. Některé vlastní město Zlín, některé soukromí majitelé. „Probíhají jednání s vlastníky soukromých pozemků o odkupu s cílem sjednotit vlastnictví,“ poznamenal Petr Kubíček, ředitel krajské rozvojové agentury ZRIA, která projekt připravuje.

Zvažuje se i vysokoškolský kampus

Klíčová pak bude otázka peněz. Vychytil odhadl náklady na deset a více miliard korun, záležet bude na navržených stavbách, na tom, jak budou velké a jak využité.

„Nepředpokládám, že by většina nákladů šla za Zlínským krajem, protože je to pro něho neufinancovatelné,“ nastínil Vychytil. „Kraj by měl území a projekt připravit, pak bude hledat investory.“

V Malenovicích by mohla vyrůst nová samostatná čtvrť, podobně jako to město zamýšlí pod sportovní halou v centru Zlína. Podle kraje je škoda využít tak zajímavý pozemek jen pro jednu funkci, například pro nemocnici. Vychytil hovoří o mixu bytů, sportovišť, komerce, služeb a ve hře je i možnost vysokoškolského kampusu.

„Mělo by to mít minimálně tři funkce, aby to žilo. Nemůže tam být pouze bydlení,“ zmínil. „Byly úvahy o velkém stadionu, který se tam ale nevejde, reálnější je hala, běžecký ovál. Komerci vidím spíše jako kanceláře, případně technologické firmy,“ naznačil náměstek hejtmana.

„Hlavním cílem projektu je vytvořit živé, multifunkční a lokální centrum, které osloví všechny generace a podpoří setrvání obyvatel v kraji,“ poznamenal Kubíček. „Zóna Malenovice musí zapadat do celkového konceptu rozvojových ploch města Zlína, o kterých se v budoucnu uvažuje,“ doplnil.

Obyvatelé chtějí byty i sportoviště

Plocha o rozloze téměř patnácti hektarů by mohla být rozdělená na menší celky, jež se budou postupně zastavovat podle možností kraje a zájmu soukromých investorů.

Kraj letos na jaře vypsal anketu na svém webu, v níž se ptal lidí, co by chtěli v Malenovicích mít. Nejvíce jich bylo pro byty (31 procent), sport (26) a péči o zdraví (23). Hlasovalo 1 456 účastníků. Jejich preference by se měly promítnout do zadání chystané soutěže. Kraj čerpá informace i ze zahraničí, od vedení měst a odborníků.

„V příštím roce bude vypsána soutěž na zpracování urbanisticko-architektonické studie, která se stane klíčovým podkladem pro další kroky,“ upřesnil Kubíček. „Určí konkrétní skladbu objektů, jejich uspořádání a napojení na infrastrukturu.“

Kraj potřebuje i změnu územního plánu, kterou před nedávnem schválili zlínští zastupitelé. „Do roku a půl by to mohlo být odbaveno,“ upřesnil Vychytil. „Mění se výškové limity, aby tam mohly být vyšší budovy.“

Odehrávají se také kroky k vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, protože plochy jsou využívány jako pole. Projekt má nabídnout pracovní místa s nadprůměrnou mzdou a měl by lákat investory a talentované lidi i ze zahraničí. Má rovněž pomoci zabránit vylidňování Zlínského kraje. Ten míval přes 600 tisíc obyvatel, teď jich je 585 tisíc a v roce 2050 by to mohlo být jen kolem 515 tisíc.

Zóna je pro kraj zásadní, míní hejtman

Kraj podle hejtmana Radima Holiše (ANO) pokulhává v oblasti technologií, poměru specialistů a vedoucích pracovníků i atraktivitě pro absolventy vysokých škol. Podle statistik tři ze čtyř tady nevidí budoucnost a odcházejí. „Zóna Malenovice je pro transformaci Zlínského kraje zásadní příležitostí na vybočení z této negativní spirály,“ domnívá se Holiš.

Čunek, jenž je dnes opozičním krajským zastupitelem, si to však nemyslí. Podle něho jde ze strany vedení kraje o řetězení špatných rozhodnutí.

„Považuji to za úplně nesmyslné,“ míní Čunek. „Je to proti zdravému rozumu, finančnímu zdraví kraje a hlavně proti pacientům i zdravotníkům.“ Jako ekonomicky výhodnější vnímá výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, než opravu stávající. Podle něho by to, co kraj plánuje v Malenovicích, mohlo být v areálu současné nemocnice, pokud by se postavila nová.