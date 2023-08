Silničáři otevřou hlavní cestu na Zlín dříve, zřejmě už v pátek ráno

„První etapu skončíme dneska v noci. Zítra, tedy v pátek, to pustíme do provozu,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Podařilo se nám to uspíšit. Bylo stále pěkně, pršelo až poslední dva dny, ale ne celé. Dneska tam probíhají dokončovací práce, což je prořezávání spár a malování vodorovného dopravního značení,“ přiblížil.

Chudárek by chtěl, aby se velmi vytížená cesta otevřela už od pátečního rána. Bude však záležet také na počasí. „Vodorovné dopravní značení je značně choulostivé na déšť,“ upozornil.

Silničáři 21. srpna uzavřeli hlavní příjezd do Zlína v úseku, který začíná před dálničním obchvatem a končí před malenovickou obchodní zónou Centro. Provoz svedli do protisměru, kde byl jeden jízdní pruh určený pro každý směr. Navíc byl zavřený hlavní sjezd z dálnice na krajské město.

Otázkou bylo, jak velké komplikace takové omezení způsobí. I přes negativní očekávání, nakonec nebyly tak velké. „Kromě prvního dne to bylo dobré,“ ohodnotil situaci Chudárek.

Mezi Zlínem a Otrokovicemi jezdí kromě tisíců aut denně i mnoho linek hromadné dopravy, ty nabíraly zpoždění. Ale jen zhruba do pěti minut. „Nebylo to nic, co by způsobilo rozpad dopravy mezi Zlínem a Otrokovice,“ poznamenal ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.

Z počátku se dočasně tvořily kolony v Březnické ulici v centru Zlína, přes níž a okolní obce se snažili motoristé opravované místo objíždět. Dnešním ukončením prací, ale trable řidičů na hlavním tahu nekončí.

Po týdenní přestávce se od soboty 9. září silničáři pustí do dalších úseků. Jako první bude následovat navazující část po první odbočku k Centru a od druhé odbočky několik desítek metrů dál směrem k obydlené části Malenovic. Nejdříve se uzavře pravý jízdní pruh. Zastávky MHD dopravy se přesunou, nebo dočasně zruší. Od čtvrtka 14. září přijde na řadu levý pruh. A od úterý 19. září zhruba do konce měsíce cestáři opraví úsek mezi odbočkami do Centra.

Mapa oprav silnice ve Zlíně-Malenovicích. (srpen 2023)

„Budeme čekat, co se stane druhý týden v září. Myslím si, že to bude katastrofické, ale takové to v první etapě nebylo, protože se to přesunulo na Březnickou. Takže uvidíme,“ nastínil Kocháň.

Situace může být horší už proto, že skončí prázdniny a začne nový školní rok. Dopravní provoz tak bude hustší. Důležité ale je, že zůstane otevřený sjezd z dálnice na Zlín, což ale zase může přivést více aut na hlavní tah.

„Může to být horší, než bylo. Cestu ale opravit musíme, nemůžeme ji nechat v tomto stavu,“ upozornil Chudárek. Policie doporučuje, aby lidé více cestovali vlakem, který bude zřejmě nejrychlejším hromadným dopravním prostředkem, případně zvolili objížďku přes okolní obce.