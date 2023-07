Po plovárně má být z areálu Riviéry komerční zázemí firmy, místní protestují

Majitelka Riviéry Radmila Pospíšilová letos v květnu upřesnila své plány na proměnu areálu, některým lidem to jejich obavy nerozptýlilo. Spíše naopak. Nechtějí, aby se plocha dosud vyhrazená pro sport změnila na komerční využití, o čemž budou po veřejném projednání rozhodovat zastupitelé.

Sídlo firmy Mobilboard, která se zabývá prodejem reklamy na vozech veřejné dopravy, má být částečně komerčně využíváno, například pro pikniky, svatby, případně by tam mohlo být i letní kino. To vše by podle některých obyvatel bylo zdrojem hluku, který by je rušil.

„Komerční plocha umožňuje pronájem nemovitostí nebo místností ke společenským akcím – školení, oslavy či svatby. S těmito komerčními aktivitami je spojena nadměrná hluková zátěž, znásobena polohou v údolí. Nelze opomenout ani hluk z technologií, jako je vzduchotechnika, ventilátory, tepelná čerpadla,“ obává se Vladimír Novák, který má nemovitost v sousedství Riviéry a byl spoluautorem petice.

„S provozem komerční plochy souvisí nadměrná dopravní zátěž již tak přetížených Malenovic. A to vše v prostoru obytné zóny a v těsné blízkosti zahrad, kam chodí lidé odpočívat nejen o víkendech,“ doplnil.

Pospíšilová doufala, že lidé najdou pro nové využití pochopení už proto, že sází na ekologickou zástavbu. „Snad ocení, když se s areálem stane něco pěkného. Nedává smysl, aby dál chátral,“ byla přesvědčená. Hlavní budova má být zapuštěná v zemi a místo bývalého bazénu má vzniknout přírodní jezírko.

„Nevím, co bych tam měla mít, aby bylo úplné ticho. Kdyby tam bylo koupaliště, bude z něho velký hluk. My tam budeme mít kanceláře, budeme vevnitř schovaní s počítači,“ ohradila se Pospíšilová. Koupaliště tam obnovit nechce, protože by se jí to ekonomicky nevyplatilo.

V úvahu přichází další petice

Novákovi a dalším lidem jde o to, že podnikatelka chce část areálu komerčně využívat, tedy otevřít veřejnosti. Což Pospíšilová potvrdila s tím, že náklady na areál budou vysoké, takže bude potřebovat i příjmy. Hovořila o místu pro relaxaci, pikniky, cvičení jógy či pořádání společenských i pracovních akcí. V úvahu přichází letní kino a hřiště na plážový volejbal. Výtky nespokojených lidí ale odmítá.

„To, co tam mám namyšlené, je nejlepší řešení,“ nepochybuje Pospíšilová. „Jestli mi to neumožní, budu nucena areál za pár roků prodat, protože to finančně neutáhnu. A ten, kdo ho koupí, tam může postavit něco strašného,“ upozornila Pospíšilová.

Podle ní ji stojí sekání trávy a údržba areálu statisíce korun, neboť jde o plochu 13 tisíc metrů čtverečních. Změna územního plánu měla být projednaná už loni, ale kvůli petici se tak nestalo. Letos se měla řešit v červnu, ale bude to až během letních prázdnin.

„Veřejné projednání by mělo být v srpnu a nejdříve v prosinci letošního roku by to šlo do zastupitelstva,“ upřesnil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Novák a další lidé z Malenovic, jimž záměr na přestavbu Riviéry vadí, chtějí na jednání přijít a zastupitele přesvědčit, aby se změnou nesouhlasili. V úvahu podle Nováka přichází i to, že opět sepíší petici. Myslí si, že Pospíšilová chce plochu maximálně využít ke generování zisku. „To vše bude mít negativní dopad na životní prostředí a na zdraví obyvatel Malenovic,“ strachuje se Novák.

Míní, že Riviéra by mohla sloužit jako odpočinková zóna, kde by mohla být i klubovna pro mládež, případně domov pro seniory.

Náměstek primátora je záměru nakloněný

Podle něho jde o poslední volný prostor v Malenovicích vhodný pro volnočasové aktivity, neboť podhradí je od pivovaru po Riviéru obsazené firmami. V okolí malenovického hradu navíc budou bytové domy pro stovky lidí.

Zlínský náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci územní plánování, je však záměru majitelky spíše nakloněný. „Ideální by bylo, kdyby to vlastnilo město a mělo peníze na to, aby tam vybudovalo koupaliště. Ale toto řešení, které představila paní majitelka, mi nepřijde jako špatné, může to být ku prospěchu lokality. A nemyslím si, že by to mělo být příliš rušivé pro okolí,“ sdělil Brada.

Pospíšilová chce v první fázi postavit parkoviště a menší vstupní budovu, v níž bude sociální zařízení, sklady a technické zázemí. Zažádala už o stavební povolení a věří, že letos začne.

Ve druhé etapě má vzniknout hlavní dvoupatrová budova za 20 milionů korun, která bude mít střechu schovanou pod zeminou v úrovni sousední cesty. Uvnitř budou kanceláře i jednací místnosti, které by se mohly pronajímat. Před ní má být biotop, tedy přírodní jezírko. Na to však potřebuje Pospíšilová změnit využití území.

Kolem hlavní budovy by měly v budoucnu vyrůst další menší stavby, o jejichž rozmístění, přesné podobě i využití Pospíšilová ještě jasno nemá. Stejně jako o toboganu, jehož nosná konstrukce je v dobrém stavu.