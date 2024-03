„Může nám zkazit život.“ Kritici proměny zlínského koupaliště podají žalobu

Když zastupitelé v únoru schvalovali změnu územního plánu, která se týkala bývalého oblíbeného koupaliště Riviéra v Malenovicích, dvacet osm jich hlasovalo pro. To byla dostatečná, nadpoloviční většina. Rozhodli, že plocha pro sport se mění na komerční využití, protože majitelka Riviéry tam chce postavit sídlo své firmy s tím, že by jeho část pronajímala k pořádání společenských akcí.

A to se nelíbí lidem z okolí, kteří mají obavy z toho, že je bude večer rušit hluk. Proti proměně Riviéry už dříve sepsali petici a teď chtějí napadnout u soudu změnu územního plánu.

„V každém případě žalobu podáme, už se na ní pracuje,“ potvrdil Vladimír Novák z Malenovic, který proti proměně Riviéry dlouhodobě vystupuje. „Mělo by to být ještě během března.“

Novák v únoru promluvil také k zastupitelům, ale ti jeho pohled na věc příliš nesdíleli. I proto chce situaci řešit soudní cestou.

„Jako občani jsme rozzlobeni přístupem politiků a vedení města, vůbec nerespektují své poslání,“ míní Novák. „Byli zvoleni lidmi, a jejich rozhodování jde proti lidem a ve prospěch jednotlivců.“

Hlavním problémem bude hluk, tvrdí kritik

Podle něho zastupitelé udělali chybu v tom, že nepřihlíželi k okolí Riviéry, jehož se změna dotkne.

„Komerční prostor umožňuje obrovskou spoustu aktivit, které mohou ovlivňovat kvalitu života lidí, zejména hlukem. To je hlavní problém,“ obává se Novák. „Všem v okolí to může zkazit život.“

Majitelka Riviéry Radmila Pospíšilová chce areál přestavět tak, aby byl hodně zelený, hlavní budova má být částečně zapuštěná v zemi, místo bazénu chce mít jezírko. Uvažovala také o využití konstrukce toboganu.

„Chtěli bychom využít díry po velkém bazénu, který už se nedá opravit. Do části napustíme vodu, kolem budou vodní rostliny, různá zákoutí k odpočinku a zajímavé zelené prostředí,“ nastínila už dříve Pospíšilová.

„Měl by to být areál s biotopem, který zachová co nejvíc zelený ráz území. Nejsme developer, který vyřeže všechny stromy, srovná to se zemí a na betonu postaví co nejvíc metrů čtverečních ploch pro bydlení,“ ujistila.

Část prostor hodlá pronajímat ke společenským akcím, mluvila také o možnosti letního kina nebo plážovém volejbale.

„Předpokládám, že areál bude mít velké náklady, takže musím plánovat i nějaké výnosy, aby se to dalo utáhnout,“ vysvětlila před časem.

Podle Pospíšilové sídlo její firmy okolí nadměrným hlukem rušit nebude. To, že Novák chce podat žalobu, aktuálně nehodlá příliš komentovat. „Potřebujeme mít nyní prostor vše připravit a negace pana Nováka už přesahují meze soudnosti,“ zmínila Pospíšilová.

Nemorální vydírání majitele, myslí si radní

Město záměr majitelky na proměnu Riviéry vítá. Jeho zástupci opakovaně řekli, že nový stav bude lepší než ten současný, kdy areál řadu let jen chátrá a jeho majitelka vkládá peníze jen do základní údržby, například letního sečení trávy.

Podle náměstka primátora Pavla Brady, který má v kompetenci územní plánování, má Novák právo obrátit se se správní žalobou na soud. „Nemyslím si, že něčeho dosáhne, ale ať o tom rozhodne soud,“ sdělil Brada.

Novákovy argumenty však odmítá s tím, že pokud by na Riviéře bylo opět koupaliště, rušilo by okolí hlukem více než sídlo firmy. A na koupališti se podle něho také pořádají večerní společenské akce.

„Je to čistě jeho partikulární zájem, a kdo ví, co za tím ještě je,“ uvedl Brada. „Někteří lidé se bohužel snaží blokovat věci a vydírat majitele. Přijde mi to jako velmi nemorální praxe,“ doplnil.

Na Riviéře může vyrůst maximálně dvoupatrová budova a šedesát procent ploch musí zůstat zelených. Město bude podle Brady kontrolovat, aby byly všechny podmínky splněny.

Pokud by soud žalobě vyhověl, únorová změna územního plánu přestane platit. Plochy Riviéry budou bílé, a tedy bez uvedení jejich možného využití do doby, než se schválí další změna. To by snahy Pospíšilové zkomplikovalo a výstavbu hlavní budovy zřejmě také hodně oddálilo.