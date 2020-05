V Luhačovicích zase zurčí voda, některá města ale letos pítka nezprovozní

„Pro mě osobně je to důvod do Luhačovic jezdit. Načepovat si vodu z léčivých pramenů a udělat si hezkou procházku. Zatím je ve městě ještě málo lidí, tak je to takové poklidnější,“ líčila ve středu při procházce kolonádou Svatava Orlová.

V provozu jsou například prameny Nový Jubilejní, Aloiska, Ottovka či pramen dr. Šťastného. Na kolonádě lidé mohou navštívit nové pítko Vincentky.

Přestože jsou prameny přístupné bez omezení, lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla a dbát v okolí pítek na čistotu.

„Jde o ochranné pásmo 1. stupně přírodních léčivých minerálních zdrojů. Každé znečištění je trestné. Upozorňujeme, že jsou v prostoru umístěny kamery,“ uvádí na svém webu Lázeňský léčebný dům Praha, který pečuje o rovněž zprovozněné prameny Viola a Marie.

Osvěžení v ulicích už mohou využívat lidé i v dalších městech. Radnice postupně zprovozňují kašny a další vodní prvky.

Některé radnice letos pítka nezpřístupní

Například v Uherském Hradišti už voda zurčí v kašnách na obou náměstích nebo v nově opravené kašně v parku Bastion.

„Mnohé z našich kašen jsou vysoce cennými památkami. Ve městě vytvářejí pěkný dojem a dodávají prostředí atmosféru klidu a pohody,“ řekl starosta Stanislav Blaha.

Radnice ale upozorňuje, že voda v kašnách je chemicky upravována a není vhodná k pití. Pítka na ulicích však letos lidé využít nemohou.

„Z důvodu mimořádné situace a šíření koronaviru město letos přistoupilo k preventivnímu opatření a nebude na letní sezonu zprovozňovat veřejná pítka,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

K podobnému kroku přistoupili také ve Vsetíně, naopak v Kroměříži budou letos pítka v provozu.

„Současná situace na tom nic nemění. Kašny i pítka v současné době postupně zprovozňujeme,“ zmínil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Pítka i fontány jsou zatím vypnuté ve Zlíně a spustit by se měly až po poslední vlně rozvolňovacích opatření, která je plánována na 25. května.

„Zatím počítáme se zprovozněním pítek a fontán k datu 1. června,“ informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáše Melzer.