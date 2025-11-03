„Tento uzel je dlouhodobě velmi vytížený. Kruhový objezd zde výrazně zlepší plynulost dopravy i bezpečnost chodců,“ uvedl starosta Marian Ležák.
Výstavba začne v roce 2027, kdy bude současný a více než sedmdesát let starý most demolován a nahrazen novým. Už nyní se však řidiči musejí připravit na dopravní omezení, která souvisejí s přípravou stavby.
Silnice přes most se zúží na 5,5 metru a na mostě bude vyznačeno místo, kde nebude možné zastavit. Úsek zůstane průjezdný, ale bude pod dohledem techniků. Opatření bude platit do konce roku 2026.
Podle vedení města se jedná o mimořádně náročný projekt. „Museli jsme se vyrovnat s ojedinělou kombinací okružní křižovatky a mostního objektu. K jeho realizaci bylo potřeba získat velké množství vyjádření. Do konce letošního roku bychom měli získat stavební povolení,“ poznamenal Ležák.
Součástí projektu budou také přeložky inženýrských sítí, úpravy chodníků a parkovacích ploch. Celkové náklady přesáhnou 50 milionů korun bez DPH.