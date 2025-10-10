Česká pošta nemovitost z konce 20. let minulého století zařadila do aukce a nejvyšší nabídka dosáhla 51 milionů korun. Aby Luhačovice poštu získaly, muselo město vydraženou cenu dorovnat. Podmínky aukce umožňují státnímu podniku dát při prodeji přednost samosprávě, pokud je ochotná zaplatit stejnou částku.
Prodejní cena je o něco vyšší, než ta odhadní, která byla kolem 40 milionů korun. „Přesto bylo rozhodnutí zastupitelstva jednomyslné. Jedna věc je tržní cena, druhá věc je hodnota architektonická a význam pro město. Je to jedna z nemovitostí, které Luhačovice dělají tím, čím jsou. To hrálo hlavní roli,“ řekl starosta Marian Ležák.
Architektonická tvář je podle starosty jedním z pilířů města nejen pro jeho obyvatele, ale také pro lázeňství a turistický ruch.
„Samozřejmě to hodnotím velmi kladně. Je to jedna z nejvýznamnějších budov v centru města. Byla to po hotelu Palace druhá dominanta centrálního náměstí 28. října. Vytváří zajímavý architektonický soubor s protější budovou radnice a Bílou čtvrtí s řadou zajímavých staveb od architekta Bohuslava Fuchse,“ upozornila kunsthistorička a obyvatelka Luhačovic Ladislava Horňáková.
Město zachová poštovní služby
Pokud by objekt v aukci získal soukromý investor, hrozilo by podle ní, že ztratí svou podobu, ale také přijde o svou funkci. Zachování služeb pošty je pro město klíčové. Budova stojí přímo naproti radnice a její odkup by přinesl významné zlepšení služeb pro občany.
Záměrem vedení města je zachovat v objektu provoz pošty i do dalších let a zároveň do horních pater přesunout část agendy městského úřadu, která je dnes umístěna v budově číslo popisné 137.
„Díky tomu by občané mohli vyřizovat více záležitostí na jednom místě, rychleji a pohodlněji, “ pravil starosta Ležák.
Dalším plánem na využití je přesun Městského turistického a informačního centra, čímž by došlo k efektivnímu propojení služeb pro obyvatele i návštěvníky Luhačovic. „Česká pošta v této budově funguje už skoro sto let a město je jediným subjektem, který může jako nový vlastník garantovat zachování této služby i do budoucna,“ míní starosta.
„Odkupem objektu získáme pro město strategickou nemovitost v samotném centru. Naším cílem je zachovat služby pošty, posílit komfort pro občany a zároveň zajistit efektivnější fungování úřadu. Věřím, že tento krok přinese lidem v Luhačovicích větší pohodlí a lepší dostupnost služeb na jednom místě,“ doplnil Ležák.
Funkcionalistická dvoupatrová budova pošty byla dostavěna v roce 1929. Autor návrhu Ladislav Machoň patřil k významným českým architektům první poloviny 20. století. Budovu pošty navrhl ještě na třídě Milady Horákové v Praze a v Pardubicích. I při rekonstrukci v 90. letech se podařilo zachovat její funkcionalistický ráz a dobové prvky.