Bárka na zlínské přehradě mizí před očima, pak se promění i okolí nádrže

Horní část plavidla už nemá stěny, na zemi leží vytrhané dřevěné desky, kusy plechů či skelné vaty, opodál zase rozbitá umyvadla. Na části stěny jdou ještě vidět světle modré obklady ze sociálního zařízení. Na zemi jsou okna, včetně lodních, která mají kulatý tvar. Prostorem se ozývají údery kladiv a dopadajících věcí.

Takto teď vypadá dění na lodi Bárka, která stála dvacet let na Kudlovské přehradě ve Zlíně a bývala v ní restaurace. Demoliční četa ji rozebírá zevnitř na zakázku města.

„Vybouchali jsme obvodové stěny, uvnitř kterých byla skelná vata. Není tady žádný prostor, takže všechno se musí dělat ručně,“ popisuje David Gabko, jehož firma práce provádí.

Začala v pondělí a loď se snaží co nejvíce odlehčit. „Je ukotvená přes kotevní tyče ke břehu, neplave a stojí v blátě. Když ji odlehčíme, pokusíme se ji odtáhnout dozadu, kde ji ‚rozporcujeme‘ na přepravitelné kusy,“ vysvětlil Gabko.

Zatímco rozebírání vnitřku lodi není až takový problém, její přepravení a rozebrání spodní části bude složitější. Je totiž plná betonu, který ji stabilizuje.

„Máme to naplánované tak, že když věci z lodi vynosíme, tak se odlepí ode dna. Nevíme, kolik loď váží, ale hodně,“ řekl Gabko.

Dlouhá je 38 metrů. A přestože jde o tovární výrobek, neexistují k ní žádné dokumenty. Firma si tak bude muset poradit sama.

Loď musí odtáhnout navijákem

A doufá, že se Bárku pak podaří navijákem odtáhnout. Ztěžovat to však může bláto, kterého je na dně hodně. U hráze údajně až sedm metrů, protože se přehrada ještě nečistila. V místě, kde loď stojí, není ani metr vody.

Pokud by zůstala na místě, bylo by její rozebrání složité, ne-li nemožné. „Bude to nejtěžší část práce,“ tuší Gabko. „Kdybychom to dělali přímo na místě, do lodi by natekla voda a potopila by se. Museli bychom ji asi vytáhnout na břeh a na silnici, což znamená i porazit několik stromů,“ předestřel.

Právě touto cestou se plavidlo na vodní plochu dostalo, ale před dvaceti lety na něm ještě scházela vrchní část. A na břehu nerostly stromy.

Pokud se ho podaří odtáhnout až do zadní části přehrady, mohla by se k němu dostat těžká technika, jež by si s tunami betonu poradila snadněji. Na skládku zřejmě půjde pouze materiál, který se nedá recyklovat, zbytek se opět využije. Dřevěné fošny například v podobě štěpky na otop.

Důležitější však je, co bude dál s přehradou. Zlínská radnice nechala loď odstranit, aby ji šlo vyčistit, což se stane příští nebo přespříští rok. Bude na to chtít získat dotace, protože nepůjde o levnou záležitost.

„Pak uděláme kroky, které povedou k revitalizaci přehrady a jejího okolí. Mohla by se tady udělat odpočinková zóna, kde by byla třeba i mola. Vznikl by prostor, kde by lidé trávili volný čas,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada. „Zlín nebude ochuzený o atrakci, je to příležitost udělat tento prostor velmi zajímavě,“ je přesvědčený.