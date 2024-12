Lindemann je fenomén, na Masters bude poprvé, láká fanoušky ředitel festivalu

Pořadatelé oznámili soupisku akce během víkendové přehlídky Winter Masters of Rock. Začal také předprodej vstupenek. „Na Tilla se moc těším. V branži nenajdete moc slavnějších muzikantů, Rammstein jsou jedna z největších kapel světa,“ říká ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Jak vznikl nápad pozvat Lindemanna na Masters of Rock?

Když v roce 2019 vydal album F&M, napadlo mě, že by k nám mohl přijet. Desku tehdy natočil s mým kamarádem Peterem Tägtgrenem (Hypocrisy, Pain), který mě pozval na jejich koncert v Praze. Byla to úplná pecka, hudebně i vizuálně. Seděli jsme pak spolu v šatně a krátce si povykládali. Jenže Till a Peter se poté rozešli. Viděl jsem i další jeho vystoupení v Praze a opět mě nadchlo. Till má obrovské charisma, geniální písničky a celkově to byl zážitek. Kontaktoval jsem proto jeho agenta, který se letos přijel podívat na Masters of Rock. Byl tady dva dny, podíval se na organizaci a fungování festivalu a pak se mi ozval s tím, že byl maximálně spokojený a Till by přijel v létě 2025.

Měl jste radost?

Obrovskou. Till Lindemann v Česku nikdy nehrál na festivalu, z tohoto pohledu je to naprostý unikát. Měl jsem jen jednu otázku. Na jeho sólové koncerty byl stanovený vstup od osmnácti let, projekce, které byly během něj promítány na velké obrazovky nad pódiem, totiž byly lehce erotické. (úsměv) Na festival však chodí i mladší publikum, takže jsem chtěl vědět, zda promítané scény tomu budou uzpůsobené. To mi agent potvrdil. Tilla jako headlinera jsme letos oznámili s předstihem, chtěl totiž prezentovat svoji celosvětovou tour na sociálních sítích dříve, než jsme naplánovali oznámení kapel na Masters of Rock.

Lindemann je i básník a stejně jako vy má blízký vztah k umění, že?

I proto se na něj moc těším. Během našeho setkání v Praze jsem nevěděl, že je velký fanoušek Jana Saudka, jehož tvorbu obdivuji a doma mám sbírku jeho fotografií. Až pak jsem zjistil, že den po koncertě měl Till volno a vyrazil na návštěvu za Saudkem, který mu podepsal knihu a Till pak jejich společnou fotku hrdě zveřejnil na Facebooku. Bylo to vtipné, jak se otočily karty a tentokrát se on ocitl v roli fanouška. (směje se) Na další zastávce turné Rammstein v Praze pak Till vyrazil do Saudkova ateliéru, kde vznikla jeho fotografie s přítelkyní. Byla součástí výstavy Jan Saudek 85, která se konala na Obchodním domě ve Zlíně. Doufám, že budeme mít na Masters of Rock čas si o našem společném koníčku povyprávět.

Z velkých kapel přijedou také Powerwolf, proč jste je vybral?

Jejich příběh je fascinující. Pamatuji si, jak na našich festivalech začínali v poledních časech, postupně rostli a teď na podzim odehráli koncert ve Sportovní hale Fortuna v Praze pro 11 tisíc lidí. S kapelou jsme se pak bavili, že další krok je jediný možný: vyprodaná O2 arena. Powerwolf jsou známí tím, že mají velkolepou show, vozí velkou produkci, spoustu ohňů a pyrotechniky. Na koncertě v Praze ani nemohli všechno vytáhnout, protože to nešlo vše zavěsit ke stropu haly. I tak to byl ohromující koncert. Fanoušci na Masters of Rock se mají na co těšit, kapela je v životní formě.

Kdo přijede na festival Masters of Rock 2025 Till Lindemann, Powerwolf, HammerFall, Apocalyptica, Lita Ford, Pain, DragonForce, The Hu, Korpiklaani, Septicflesh, Soulfly, Rhapsody of Fire + Filharmonie Bohuslava Martinů, Gloryhammer, Warkings, Ryujin, Van Canto, Crownshift, Me And That Man, Citron, Hermann Frank Legacy, Burning Witches, Dartagnan, Kanonenfieber, Nachtblut, Varg, Dragonland, League of Distortion, Blind Channel, Temperance, Orphaned Land, Shredhead, Seven Blood, Illumishade, Moon Shot, Hellpass, Hurricane On Saturn, Metalite, Secret Rule, Doga, Sebastien, Dark Gamballe, Forrest Jump

Dalšími denními headlinery budou HammerFall a Apocalyptica?

Ano, počítáme s nimi na tato místa. HammerFall na Masters of Rock nehráli deset let, ale fanoušci je mohli vidět jinde. Je to heavymetalová klasika a oblíbená kapela, která přijede s letos vydaným albem. Stejně tak Apocalyptica, která odehraje předělávky písní skupiny Metallica. Právě s nimi před lety prorazila a nyní nahrála další desku coverů Plays Metallica, Vol. 2. Pro návštěvníky to bude velmi atraktivní.

Soupiska už je konečná?

Přidáme ještě jednu kapelu na podvečerní čas, jinak máme hotovo. Diváky čekají i naprosté premiéry. Například Lita Ford, slavná rocková hvězda z USA, u nás nikdy nevystoupila. Je známá svým duetem s Ozzym Osbournem k písni Close My Eyes Forever. Z novinek bych upozornil na německé Dartagnan, japonské Ryujin, finské Crownshift nebo projekt Me And That Man, za nímž stojí Nergal, frontman polských Behemoth. Hodně jsem zvědavý na Hermanna Franka, který se svojí kapelou zahraje průřez tvorbou ze skupin, v nichž působil (Accept, Victory, Hazzard a další). Tvrdší hudbu zastupují němečtí Kanonenfieber, kteří před časem hráli v Praze a půlka klubu byli fanoušci z Německa, kteří je strašně podporovali. A máme i kapely, které lidé znají a mají rádi: DragonForce, Korpiklaani, Soulfly, Gloryhammer nebo Rhapsody of Fire, kteří vystoupí s Filharmonií Bohuslava Martinů. Tahákem budou určitě i Mongolové The Hu, kteří míří s novým albem na teprve druhou festivalovou show v Česku, a my jsme rádi, že je to opět Masters of Rock.

Co české formace, dostanou prostor?

Tím, jak se festival stal již před lety mezinárodním a letos budeme mít zřejmě rekord v počtu zemí, odkud k nám kapely přijedou, je těžké najít místo na hlavní stagi pro domácí skupiny. Ale podařilo se. Vrátí se legendy Citron a Doga, vystoupí domácí bandy Forrest Jump a Dark Gamballe a celou přehlídku odstartuje skupina Sebastien, která chystá nové album a mohli by mít zajímavé hosty jako Petra Jandu a Láďu Křížka. Tuzemské skupiny vystoupí opět i na druhém pódiu.

Jakou očekáváte návštěvnost?

Letos jsme to ani neoznamovali, ale nakonec bylo vyprodáno. Tím, že jsme poprvé v historii postavili kolem areálu tribuny, se prostor před hlavní stagí o něco zmenšil a nechtěli jsme prodávat další vstupenky. Pak by se komfort pro návštěvníky snížil a bylo by přeplněno. Pro rok 2025 bude podle mě opět vyprodáno, Till Lindemann je fenomén, který přitáhne nejen fanoušky Rammstein.

Zmínil jste tribuny a místa na sezení, budou v prodeji i příští rok?

Ano, počítáme s nimi. Letos byly dvě ze tří tribun dopředu vyprodané, lidé byli podle ohlasů spokojení. Hlavně oceňovali, že měli celý festival svoji sedačku a nemuseli řešit, jestli o místo na sezení přijdou, když na některou kapelu půjdou jinam nebo se třeba najíst. Přidali jsme další služby jako catering, samostatné WC nebo v případě tribuny Platinum festivalová trička, což bude zachováno i v příštím roce.