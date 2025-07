Vystoupí například bigbeatová legenda Michal Prokop s kapelou Framus Five, česko-americká elektronická skupina N.O.H.A. nebo londýnský hudebník, bývalý Stingův kytarista Rufus Miller. Na programu bude i vážná hudba v podání Scholy Gregoriany Pragensis a Jiřího Bárty, taneční party, ale i oblíbené cimbálovky.

Speciální pořad v Parku Rochus bude věnovaný Leoši Janáčkovi a jeho vztahu k Uherskobrodsku a Kopanicím. Svá divadelní představení přivezou herečka Simona Babčáková s improvizační skupinou No a! a Zuzana Kronerová, která odehraje své úspěšné monodrama Shirley Valentine.

K návštěvě zdarma lákají každý večer dvě letní kina. Jedno se nachází na Masarykově náměstí a uvádí to nejlepší ze světových artových novinek. Jako první se bude v pátek po setmění promítat film Konkláve.

„Zařadili jsme jej do programu těsně před smutnou událostí, smrtí papeže Františka, aniž jsme tušili, jak moc bude aktuální,“ vysvětlila programová ředitelka festivalu Iva Hejlíčková.

Druhou letní filmovou scénu diváci najdou ve Smetanových sadech za budovou kina Hvězda. Tam bude k vidění například československá filmová klasika ze 30. let.

Město je na návštěvníky akce připravené

„Pro naše obyvatele je to příležitost být součástí něčeho mimořádného – zažívat kulturu bezprostředně, ve známém prostředí a prožít několik dní plných nevšedních zážitků, setkávání a radosti,“ pochvaluje si starosta Stanislav Blaha. „Letní filmová škola přináší do Uherského Hradiště nádhernou festivalovou atmosféru. Město ožije, doslova je to jako v úle.“

Festival v pátek slavnostně zahájí český film Karavan. Road movie o unavené pětačtyřicetileté matce a jejím pubescentním, mentálně postiženém synovi do Uherského Hradiště dorazí po cestě z festivalu v Cannes přes Karlovy Vary. Film uvedou producentka Dagmar Sedláčková a herečky Aňa Geislerová a Juliana Brutovská.

Autorská čtení ve Smetanových sadech

Výroční ceny Akademie českých filmových klubů letos v Uherském Hradišti dostanou herecké legendy Zuzana Kronerová a Oldřich Kaiser.

„Máme z toho velkou radost, protože se v obou případech jedná o jedinečné herecké osobnosti, jejichž přínos českému filmu byl a je nenahraditelný,“ řekla Hejlíčková.

Programové tipy Pátek 25. července

Michal Prokop & Framus Five, koncert na Kolejním nádvoří, 19.30

Simona Babčáková + No a!, představení na Malé scéně Slováckého divadla, 19:00

Mat 123, koncert v klubu Mír, 21:30

Dva, koncert na Kolejním nádvoří, 20:30

Leoš Janáček: Opojen písní, koncert v amfiteátru Rochus, 19:00

Schola Gregoriana Pragensis & Jiří Bárta, koncert ve farním kostele, 19:00

Zuzana Kronerová: Shirley Valentine, Slovácké divadlo, 19:00

Rufus Miller + Alois Göbel, koncert na Kolejním nádvoří. 19:30

N.O.H.A., koncert na Kolejním nádvoří, 20:30

Dalšími oceněnými bude rakouský filmař Ulrich Seidl a švédský tvůrce Lukas Moodysson. Dalším hostem bude zástupce africké kinematografie Mahamat-Saleh Haroun.

Volně přístupný literární program ve Smetanových sadech tradičně nabídne autorská čtení a představení knižních novinek.

Tradiční fotografická výstava na náměstí Palackého letos nese název Válečné okamžiky. Česká tisková kancelář ji připravila k 80. výročí ukončení druhé světové války. Putovní venkovní expozice je k vidění od středy 24. července do konce září. Vernisáž se uskuteční v úterý od 17 hodin.

Hlavní část expozice tvoří záběry z druhé světové války. Přináší i výběr fotografií z dalších konfliktů z posledních 80 let. Některé z nich jsou považovány za přelomové nebo ikonické. Ukazují nejen místa bojů, ale i civilní život a další události s válkou spojené.

„K vidění jsou i fotografie, při jejichž pořízení fotoreportéři a fotoreportérky riskovali život,“ upozornila šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.

„Výstavy fotografií tradičně navštěvují i školy z našeho města a okolí, proto i letos bude možné zhlédnout ji ještě v průběhu září,“ dodal Blaha.

Loni Letní filmová škola zaznamenala 4 600 akreditovaných návštěvníků. V rámci různých balíčků se pak prodalo dalších 3 540 vstupenek. Stovky dalších lidí se účastnilo volně přístupných programů.