Pěstitelé levandule přicházejí s růžovým vínem, nabídnou i speciální kávu

Vůně kvetoucí levandule je omamná a nektar z ní tak silný, že čmeláci před nástupem noci upadají bezvládně do fialových polokeřů. „Nasávají z rostlin tak mocně, že ani nemají sílu letět,“ usmívá se spolumajitelka levandulové farmy Ivana Přikrylová.

Na rozdíl od jiných farmářů déšť nevyhlíželi. Aromatické levanduli sucho a tropické počasí svědčí a sklízet ji za mokra není vhodné.

„Letošní sklizeň právě skončila, doslova za pár hodin jsme měli všechno pod střechou a už dnes si troufám odhadnout podle kvality květů, že sezona bude dobrá. Pomohlo tomu hodně slunce,“ těší farmářskou rodinu.

Když se Přikrylovi v roce 2008 rozhodli skončit s tehdejšími pokusy pěstovat léčivé rostliny a založili si levandulovou farmu, v republice patřili k průkopníkům.

Jak se bude rostlině vyžadující středomořské klima dařit na moravsko-slovenském pomezí, zpočátku netušili. Především proto, že přírodní podmínky tady nemají nic společného s těmi ve francouzské Provence, již fialové lány proslavily.

„Byl to celkem risk, začínali jsme stylem pokus a omyl, ale rozhodně ničeho nelitujeme,“ vzpomíná Radek Přikryl. Dnes na krušné začátky, jimž předcházely dva roky dlouhé odkupy pozemků od osmatřiceti zemědělců, vzpomíná v dobrém.

„Šlo to ztuha a pomalu, ale nejspíš mi k úspěšnému dotažení všech jednání pomohl fakt, že jsem domácí, rodák ze Strání,“ poznamenal.

Rodina nyní pěstuje šest kultivarů lékařské levandule a rovněž levandin, jenž se využívá v kosmetice. Přikrylovi si mohou dovolit i experimentovat.

Po levandulových klobásách či vlastním koření na bázi toho provensálského přichází letos s růžovým levandulovým vínem, směsí odrůd André a Frankovka. Před vánočními svátky představí levandulovou kávu. Farma zacílila rovněž na vlastní výrobu levandulové vody a oleje.

„Po těch letech už víme, že levandule je všestranná rostlina, která dodá chuť i pokrmům, ve kterých byste ji nečekali. Třeba sušenkám, jež jsme se taky naučili sami vyrábět,“ podotkl Radek Přikryl.

Na první velkou poklonu „fialovému hospodářství“ nečekali farmáři dlouho. Přišla záhy a z míst, odkud to nečekali. Do Strání si už v roce 2010 našli cestu francouzští znalci levandule, manželský pár z Bretaně. Milovník slováckého folkloru Patrick zde na farmě nakonec oslavil šedesátiny a za rok zde stejné jubileum přivítala i jeho žena Anic.

„Od té doby se přátelíme, do Strání jezdí rok co rok,“ poznamenal Přikryl, jenž se na proslulé lány levandulí v Provence podíval s manželkou až několik let po otevření farmy. „Francie a její spojení s levandulí, to pro nás nebylo žádným impulzem. Hledali jsme rostlinu do zahrady a volba nakonec padla na levanduli,“ dodala Ivana Přikrylová.