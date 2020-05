Letní tábory letos pomůžou rodičům více než jindy, místa rychle mizí

Tábory připravujeme tak, jak jsme je naplánovali, a věříme, že se uskuteční. Tak se dá shrnout vyjádření největších organizátorů dětských letních táborů napříč Zlínským krajem.

Že by bylo léto bez táborů, si vůbec nepřipouštějí. Naopak dopředu promýšlejí mnoho různých scénářů. Zvládnout prý mohou tábory prakticky za všech okolností. Když to bude nezbytné, třeba i v rouškách. Nebo v menších skupinách.

„Počty vedoucích máme naddimenzované natolik, že bychom mohli děti rozdělit,“ potvrdila vedoucí zástupkyně ředitele vsetínského střediska volného času Alcedo Martina Hromadová.

Nabídku nemění. Zůstává tak, jak ji začátkem roku zveřejnili. Z 28 příměstských táborů je osm beznadějně plných, u dalších tří zbývají jen poslední místa. Pobytových nabídli jedenáct, pět už je rozebraných. Obvykle mají kapacitu 25 dětí.

Případné použití roušek by znamenalo velký problém, protože hodně táborů je zaměřených na pohyb a sport.

„Pokud by byly nutné jen při pobytu v budovách nebo při přesouvání po městě, tak by se to dalo zajistit,“ naznačila ředitelka domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně Ivana Vladíková.

V pevných objektech 300 účastníků, ve stanech sto

Organizace se teprve nyní mohly seznámit s pravidly, kterými se budou muset řídit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek oznámil, že na letních táborech, které chce resort povolit od 27. června, počítá s limitem 300 účastníků na táborech v pevných objektech včetně chatek a maximálně stovkou lidí u stanových táborů. Počet účastníků se navíc může za příznivé situace postupně zvyšovat.

Na organizátory táborů přitom rodiče už nějakou dobu směřují množství dotazů. Přišel totiž čas na druhou vlnu objednávání.

„Tak to obvykle bývá,“ přitakala Vladíková. „Nejžádanější tábory se naplní hned na začátku roku, potom je trochu útlum a znovu se zájem zvedá právě v tomto období, kdy už mají rodiče jasnější představu o dovolených.“

Jen přes minulý víkend jim přibylo patnáct přihlášek. Pořádají letní tábory pro zhruba 600 dětí nejen ze Zlína a připravují se na různé varianty.

Snižování počtu dětí by ale viděli neradi. Je na to vázaný rozpočet tábora, to znamená, že pokud se z jedné skupiny dětí stanou dvě, zvýší se cena. Obvykle ale kapacita příměstského tábora nepřesahuje 30 dětí, což by se podle předpokladů mělo do pravidel pro letní pobyty vejít.

Víc se jich může sejít na pobytovém táboře. Ani tady ale nejsou pořád pohromadě. Dělí se na menší skupiny a ty fungují ve velké míře samostatně.

„Bývá v nich deset patnáct dětí,“ připomněla ředitelka střediska volného času TyMy v Holešově Jarmila Vaclachová. „Museli bychom nějak vyřešit střídání skupin u jídla.“

Současná situace a rozvolňování bezpečnostních opatření táborům nahrává. A podle odborníků budou letos potřebné víc než jiné roky. Školáci a jejich rodiče za sebou mají dvouměsíční přerušení výuky. Do škol se 25. května naplno vrátí první stupeň základních škol. Žáci od šestých tříd nahoru už pravděpodobně zůstanou do prázdnin doma.

Navíc řada rodičů nuceně čerpala dovolenou a během léta bude v zaměstnání. V létě tak všichni uvítají oddech.

„Jsme připravení i na to, že bychom v srpnu rozšířili nabídku o vzdělávací kurzy pro děti z prvního stupně,“ naznačila Vaclachová.

Měly by podobu příměstského tábora a nabídly by opakování učiva hravou formou, aby děti v září dokázaly co nejdříve pokračovat v učivu dalšího ročníku. Rodiče už se po nich ptají.

Zrušený tábor v Maďarsku

Uherskohradišťský dům dětí a mládeže Šikula má už v tuto dobu prodaných 90 procent táborů.

„Z nabídky jsme stáhli pouze pobytový tábor v Maďarsku, ten letos nebude,“ upozornila ředitelka Šikuly Ivana Zůbková.

U ostatních teď vyčkávají. „Provozovatelé po nás sice chtějí zálohy na ubytování, ale my je nemůžeme zaplatit. Pořád se může stát, že budeme peníze vracet rodičům,“ uvedla Zůbková.

Zatím se nemění ani náplň jednotlivých táborů, které jsou vždy nějak zaměřené. Se zásadním odklonem od slíbeného se nepočítá, upravovaly by se případně jen detaily.

„Nemá smysl promýšlet všechno, co se může stát. Jsme schopní reagovat na podmínky, které budeme mít,“ shrnula Vladíková.