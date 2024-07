Svět hlavolamů ve Zlíně ukazuje smyslové hračky a oslavuje Rubikovu kostku

Na velké množství her, skládaček, rébusů či stavebnic láká interaktivní herna Letní svět hlavolamů a logických her ve 14|15 Baťově Institutu ve Zlíně. Jedním z ústředních motivů je Rubikova kostka, která letos slaví padesát let od svého vzniku.