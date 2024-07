Zlín chce opravit ulici na Letné, složitě hledá nová parkovací místa

Hotovou má dopravní studii, která ukázala, jak by mohla oprava vypadat, aby auta ve stísněné lokalitě mezi baťovskými domky plynule projížděla. Vybrané úseky by mohly být jednosměrné, po straně by vznikla podélná stání.

„Chtěl jsem, aby studie prověřila více vazeb v okolí než původní záměr. Proto jsme rozšířili zadání studie o ulici Pod Rozhlednou. Domnívám se, že se to v rámci možností daného místa podařilo,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Zástupci radnice na konci května projednávali situaci s obyvateli Letné. Teď bude město hledat projektanta. Investici za zhruba 100 milionů korun považuje za svoji prioritu.

„Pokud půjde vše podle plánu, v jedné z ulic bychom chtěli zahájit stavbu už v roce 2026,“ předestřel Čížek. „Co se týče ulice Pod Rozhlednou, zde musí dojít ke shodě s majiteli pozemků a případně k uzavření smlouvy o převodu investorství. Z důvodu dopravní obslužnosti stejně nelze rekonstruovat obě ulice současně,“ vyložil.

Klíčovou věcí bude parkování, s nímž jsou na celé Letné velké problémy. „Je potřeba akceptovat, že i přes minimalizované zásahy se ve velké míře bude zasahovat do stávajících živých plotů a částečně i do zaužívaných prostorů mezi objekty a komunikacemi,“ zmínil ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový.

Parkování? Záležet bude na ohleduplnosti lidí

Město při zpracování studie oslovilo také spolek Letná žije!, jehož předseda Ondřej Slováček si uvědomuje, že ideální řešení neexistuje.

„Shodli jsme se na jednosměrce, aby se ulice zbytečně nerozšiřovala v místech, kde by to zasáhlo do pozemků lidí. To by byl značný problém,“ upozornil.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Pokud jde o podélná stání, upřednostnili by obyvatelé Letné v místech, kde je to možné, příčná stání.

„Důležitější je udělat co nejvíce stání pro lidi. A tam, kde to umožňuje profil cesty, udělat ho na obou stranách. Míst tam po úpravách spíše ubude, než přibude,“ obává se Slováček. „Bude záležet i na tom, jak budou lidé ohleduplní, lepší by bylo nevyznačovat podélné stání,“ nastínil.

Současně by ale preferovali opravu dalších nekvalitních ulic na Letné, klidně i na úkor budování parkovacích stání v ulici Bratří Sousedíků. Vozidla by v ní stála jako dosud.

Město slibuje, že bude navržená řešení v dalších fázích projektové přípravy upřesňovat tak, aby co nejvíce zohlednilo připomínky obyvatel Letné.