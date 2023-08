Proti domu schizofreniků ve Zlíně protestovali, soužití však zatím funguje

„Myslím si, že je všechno v pohodě, s klienty problémy nejsou. A pokud jde o sousedy, tak jsme nezaznamenali, že by měli výhrady,“ popsal Milan Antoš, ředitel Centra služeb a podpory Zlín (CSP), které zařízení sociální rehabilitace provozuje. „Předpokládáme, že k naplnění zařízení by mělo dojít do konce srpna,“ doplnil.

Zařízení nechalo postavit za 36 milionů korun město. Nachází se v něm jedenáct bytů, v nichž se lidé se schizofrenií učí soběstačnosti k návratu do běžného života.

Někteří obyvatelé Letné se obávali, že lidé se schizofrenií mohou být nebezpeční pro okolí, v místě zhoustne doprava a přijdou o poslední zelenou plochu v centru místní části.

„Zatím to není v plném v provozu, takže se to nedá posoudit, ale momentálně si nemáme na co stěžovat,“ sdělil předseda spolku Letná žije! Ondřej Slováček.

Antoš opakovaně zdůrazňoval, že klienti zařízení pro své okolí hrozbou nebudou. „Když se jim zhorší zdravotní stav, vyhledají lékařskou pomoc. Nejsou to lidé z uzavřených oddělení nemocnic. A pokud přestanou udržovat kontakt s lékařem a brát léky, přestaneme s nimi spolupracovat,“ nastínil Antoš.

Klienti mají smlouvu na rok

Zpravidla jde o lidi, kteří bydlí s rodiči a chtějí se osamostatnit, ale pod dohledem a s podporou. „Zároveň se jim přitom hledá zaměstnání. Někteří pracují u nás a chtějí to zkusit dál,“ popsal šéf CSP.

Pak by mohli bydlet v sociálních bytech, které má město k dispozici, a vydělávali by si prací na nájem. Klienti dostanou smlouvu na jeden rok, v zařízení ale mohou pobýt delší či kratší dobu. „Není to chráněné bydlení,“ upozornil Antoš.

Obyvatelé Letné si teď stěžují pouze na horší parkování. „Město tam mohlo postavit o deset víc parkovacích míst. Je to škoda,“ upozornil Slováček. „Nová parkovací místa vznikla tak, aby nebyla na kořenech stromů. Dříve tam bylo nelegální parkování na zelené trávě. Oficiální parkovací místa mají své limity, ale i místní je můžou využívat,“ reagoval náměstek primátora Vojtěch Volf, který má na starosti sociální oblast.

Pod novým zařízením sociální rehabilitace ve starším objektu sídlilo zařízení Horizont, kam docházeli lidé s duševním onemocněním. To byl jeden z argumentů, proč byty pro schizofreniky vybudovat právě zde. Horizont se ale loni přestěhoval do nových prostor na Zálešné.

„Říkali, že chtějí obě zařízení propojit, ale jedno se přestěhovalo. Považuji to za podraz,“ řekl Slováček, podle něhož se lidé na Letné dlouhodobě nemají kde scházet.

Podle Antoše se situace během příprav nového zařízení, jež se brzdily i kvůli připomínkám obyvatel Letné, změnila. A když byla možnost zlepšit podmínky pro sociální služby, tak toho využili. Na Letné dál funguje chráněná či tréninková dílna.