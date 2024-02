Baťovské stromy na Lesním hřbitově půjdou k zemi, ohrožují náhrobky i lidi

„Každé dva roky děláme posouzení stromů od odborníka a potom probíráme stromy, které jsou ve špatném stavu,“ uvedl ředitel Pohřebnictví Zlín Milan Macura.

Lesní hřbitov vznikl v roce 1931. Prvním pochovaným byl o rok později syn baťovského lékaře Rudolfa Gerbece, následovali Tomáš Baťa a jeho pilot Jindřich Brouček, kteří tragicky zahynuli v červenci 1932. Celou plochu 21 hektarů pokrývá smíšený les, jehož stromy jsou většinou staré 80 až 100 let.

„Odborník určil čtyřiatřicet stromů ke kácení a my jsme povinni to udělat,“ poznamenal Macura. „Odstraníme veškeré stromy, které ohrožují majetek občanů, tedy hrobová místa a náhrobky, ale především jejich zdraví a životy,“ zdůraznil.

Stromy na hřbitově, které nejsou v dobrém stavu, by se měly obměnit během deseti až patnácti let. Každý rok se jich pokácí několik a za každým kácením bude následovat výsadba. Podobně to bylo s původní březovou alejí kolem hlavní cesty, která vede od vstupu na Lesní hřbitov. „Nechceme to dělat tak, že shodíme více stromů najednou a vznikne tam planina. Hodláme postupně nahrazovat staré stromy novými,“ naznačil Macura.

Zlínští radní již schválili odbornou firmu, která pokácí 34 stromů v letošním roce. Většinou jsou to duby a buky, najdou se ale i modříny, smrky, bříza a jeden jedlovec.

„Tyto stromy jsou zde od založení hřbitova, jejich stáří se tak bude pohybovat okolo devadesáti let. Budou se kácet s ohledem na jejich zdravotní stav, stabilitu či fyziologickou vitalitu. Není možné je zachránit,“ popsal mluvčí města Tomáš Melzer.

„Náhradní výsadba je stanovena v objemu dvaceti listnatých stromů v druhovém složení habr obecný, buk lesní a dub zimní,“ doplnil.

Lesní hřbitov projektoval baťovský architekt František Lýdie Gahura. Autorem myšlenky na jeho vznik byl zmíněný doktor Gerbec, který tam byl jako první pochován. Tomáš Baťa se při zakládání hřbitova inspiroval v USA a také lesním hřbitovem v Boru u České Lípy.

Jeho hlavní myšlenkou bylo zřídit hřbitov vzdálený od průmyslového ruchu a rychle se rozrůstajícího města. Tím mělo být vyřešeno pohřbívání na dalších sto let. Počítalo se s 30 tisíci hrobovými místy, aktuálně je jich tam zhruba 12 tisíc.

Zlínská radnice také vybrala firmu k ošetření stromů přímo ve městě. Bude jich celkem 115 ve více lokalitách. Čekají je různé druhy ořezů, které by měly posílit jejich vitalitu a docílit, aby nebyly svojí nestabilitou nebezpečné.