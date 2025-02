Když sa basa pochovává, neříká sa ámen, ale šmytec. Lešetín ožil fašankem

„Když sa basa pochovává, neříká sa ámen, ale šmytec. Kdo to slovo čuje ale nezopakovává, toš to je ignorant, trúba a blbec. A bude vypovězený z fašanka,“ zarýmoval při pochovávání basy „děkan“ Martin Pášma, který má posledních 12 let na starosti scénář hlavního programu recesistické akce známé jako Lešetínský fašank.

Ostatně celá akce stojí a padá s partou přátel, kamarádů, sousedů a stálých hostů hospůdky U Kovárny na Lešetíně, která patří k tradičním zlínským oblíbeným podnikům už více než 30 let. Právě atmosféra rodinného přátelského setkání je tím, co tuto akci dělá tak oblíbenou.

„Předtím jsme dělali zabijačky, točil se tady videoklip kapely Fleret a pak náš stálý host, herec Lubomír Tokoš s výtvarníkem Jiřím Vápem starším vymysleli, že uděláme fašank. Což bylo něco, co jsme ani neznali,“ vysvětlila jedna z hlavních organizátorek a spolumajitelka hospůdky Zuzana Baťová z pořádajícího spolku LešetínZlín.

„Řekla bych, že kdo u nás hledá lidové tradice, tak je asi úplně nenajde. Pořád jde spíš o recesi, která nás ale moc baví,“ doplnila.

Znovu se objevila maska medvěda

Lešetínský fašank patří mezi nejstarší městské masopusty na Moravě. V sobotu zaplnil tři ulice a přilákal tisíce návštěvníků. V ulicích zněla hudba ze dvou pódií, nechyběly stánky s řemeslníky, vystoupení dětských folklorních souborů, místních mladých i zavedených hudebních kapel, kolotoč pro děti, prodejní stánky i občerstvení.

Uskutečnila se také soutěž o nejlepší masku. Průvod se letos nesl v duchu tématu Co dům dal.

„Třeba maska medvěda v průvodu dlouho nebyla. Teď jsem se rozhodl, že když je to tradiční fašanková maska, tak by se měl zase vrátit. Ta původní byla z papíru, zničila se a zůstala jen hlava. Nový kostým jsem ušil z různých dek a oblečení, hlava je kašírovaná z papíru a oblepená stejným materiálem,“ poukázal Marek Uhrovič, který je s fašankem spojený od jeho prvopočátků a v posledních letech vyrábí masky.

Oblíbený Lešetínský fašank ve Zlíně letos vstoupil do 25. ročníku. (únor 2025)

Ty starší, původní, o které se během roku stará a skladuje, musel připravit a rekonstruovat na výstavu. Ta teď v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně připomíná pětadvacetiletou historii fašanku.

„Vzhledem k tomu, že jsme tam dali většinu masek a kostýmů, tak bylo na letošek potřeba vyrobit jiné. Některé kompletní, jiné jen jako škrabošku,“ upřesnil Uhrovič.

Přátelská atmosféra

Spolek LešetínZlín má kolem 15 členů. Dobrovolníků, kteří se do organizace nakonec zapojí, je ale kolem padesáti.

„Skončí jeden fašank a už se připravuje druhý. Na začátku to znamená hodně administrativy, papírování, chystání povolení od úřadů. V posledních dnech je to naopak hodně o dřině, což řada lidí dělá jen proto, že jsou to naši kamarádi,“ přiblížila Baťová.

„Lešetínský fašank je tím, čím má být. Je to slavnost, kdy se lidé sejdou, jsou rádi spolu a sveze se s tím spousta cizích lidí,“ dodal Pášma.

Podle tradice právě masopust odděluje vánoční dobu od té velikonoční, končí jedno postní období a začíná druhé a právě fašank je krátkým časem mezi nimi plným veselí, zábavy a hojnosti.