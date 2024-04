Kraj dá za koncert Mareše půl milionu, za stejnou sumu loni hrály tři kapely

Zpěvák a moderátor Leoš Mareš letos vyrazil na své první velké turné a objel třináct měst v Česku. Na podzim, 14. září, se vrátí do Zlína a bude součástí programu Dne kraje. Jeho hodinové vystoupení vyjde podle veřejného registru smluv na 484 tisíc korun. Na vysoký honorář upozornil server Prahain.

Loni přitom hejtmanství zaplatilo na stejné akci za tři kapely jen o něco vyšší částku. A opakovaně říká, že kvůli obecnému zdražování se snaží snižovat provozní výdaje a šetřit. „Předchozí tři roky jsme vybírali kapely, které jsou o polovinu levnější. Letos nám lidé říkali, abychom už pozvali i někoho z první ligy,“ vysvětlil MF DNES hejtman Radim Holiš (ANO).

„Diskutovali jsme o tom na radě, protože opravdu velké top kapely začínají na milionu korun. Náš strop byl půl milionu, což se nám s Leošem Marešem nakonec podařilo vyjednat, i když původní částka byla mnohem vyšší,“ dodal.

Opoziční zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) výši nákladů kritizuje. „Je půl roku do voleb a dalo se to čekat. Myslím, že kraj jen pokračuje v rozmařilém stylu, stejně jako celé čtyři roky. Umí jen bavit lid,“ poznamenal Čunek. „Den kraje je sice krajská akce, ale odehrává se ve Zlíně. Tudíž by se měla podpořit úměrně, protože znamená zábavu jen pro Zlín a přitom to zaplatí všichni občané kraje.“

Podle Holiše chtěl kraj vystoupením populárního moderátora vyjít vstříc požadavkům veřejnosti. „Nebráním se snižování nákladů. V tomto případě jsem ale vyslyšel prosby lidí, kteří pracují ve prospěch celého kraje a kterým chceme poděkovat. Není to vyhazování peněz. Místo toho, abychom na Den kraje zaplatili super reklamu, tak nám návštěvníky pomůže přilákat tento člověk,“ uvedl Holiš.

Část finančních nákladů na akci by podle něj mohli pokrýt donátoři. „Ve srovnání s milionovými náklady na propagaci nové nemocnice, které platil před koncem volebního období můj předchůdce Čunek, je vystoupení pana Mareše s nadsázkou řečeno malá položka,“ doplnil Holiš.

Den kraje představuje celý region

Celkový rozpočet na kapely ale bude ještě vyšší. Kromě Mareše vystoupí také kapela Horkýže Slíže, která vyjde na 242 tisíc, nebo Argema, již kraj zaplatí 140 tisíc korun. Dohromady je to 866 tisíc korun. Jen pro srovnání, v loňském roce hejtmanství utratilo za tři koncerty skupin No Name, Voxel a Majk Spirit 514 tisíc korun. V roce 2022 pak vystoupili Desmod, Sebastian, Ine Kafe a Mňága a Žďorp, což krajskou pokladnu vyšlo na 582 tisíc.

„Sám bych nepotřeboval velké pražské jméno, abych na akci přijel. Myslím, že region je bohatý tím, co umí nabídnout sám. Ale pokud odborníci říkají, že je potřeba přitáhnout mainstreamové publikum, tak tomu asi rozumím,“ reagoval opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci–Trikolora–Nezávislí).

Den kraje se letos ve Zlíně uskuteční popatnácté. Jde o akci, která představuje celý region. Prezentují se zde vinaři, policisté, záchranáři, školy, lokální výrobci regionálních potravin, neziskovky a další včetně regionálních hudebních skupin. Vystoupení jsou zdarma a návštěvníci se počítají v řádu tisíců.

Akce se koná v září, a je tak pro každé vedení kraje jednou za čtyři roky příležitostí se prezentovat těsně před krajskými volbami.

„Ať si to každý vyloží, jak chce. Já se budu chovat stejně, jako předchozí roky, tedy budu na akci od začátku do konce. Nejhorší je, a s tím se setkávám, že lidé nevědí, čím je kraj zajímavý, co v něm vzniká, co se v něm vyrábí. I proto Den kraje děláme a potřebujeme na něj obyvatele přilákat a tuto práci představit,“ podotkl hejtman Holiš.

Náměstkyně Hana Ančincová (Piráti) nevnímá Den kraje jako příležitost k předvolební kampani. „Ani bych to nespojovala. Faktem ale je, že když chcete přitáhnout osobnost, která dokáže oslovit širší cílovou skupinu, tak to znamená i vyšší honorář. Navíc v minulých letech jsme měli ohlasy z veřejnosti, že by chtěli kapely typu Mirai a podobně. Tam už se ale pohybujeme v mnohem vyšších částkách, které jsme vynaložit nechtěli,“ doplnila.

„Jsou na to dva úhly pohledu. Může to být dobrá kampaň, na druhou stranu ale na akci může přijít kdokoliv, je to zdarma a kraj to dělá pro všechny své občany,“ konstatovala opoziční zastupitelka Eliška Olšáková (STAN).