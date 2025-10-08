Upozorňují i na možná bezpečnostní rizika pro chodce. Parkovací dům má stát jen pár metrů před obytnou zástavbou v ulici Růmy, cesta před ní by se musela upravit. Vjíždělo by se z ní na střechu parkovacího domu.
„Parkovací dům by byl otevřený, takže výfukové plyny by stoupaly nahoru k našim domům. Výrazně by se zvýšila doprava na cestě kolem lázní,“ míní za petiční výbor Pavla Hlaváčová, která v ulici Růmy spoluvlastní dům.
Parkovací dům P+R by uvnitř neměl rampy, do každého ze tří pater by se vjíždělo z ulice Růmy, ovšem z její části, jež stoupá nahoru kolem lázní. Odhadované náklady jsou 140 milionů korun bez DPH a město by rádo získalo na výstavbu dotace.
Lidé se bojí zahuštění dopravy
Obyvatelé z okolí lázní chtějí dosáhnout toho, aby se nestavěl. Navrhovali, aby se příprava zastavila a hledalo variantní řešení, jež by se projednalo s občany. Město však petici, pod niž se podepsalo přes 140 lidí, odmítlo.
„Obavy ze zahuštění dopravy před domy považujeme za pochopitelné. Nicméně po připomínkách došlo k úpravě projektu tak, aby k tomuto scénáři nedošlo,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek (ANO). „Do parkoviště se bude z 90 procent najíždět z ulice, kde nejsou domy,“ doplnil.
Místo vytipovala Kancelář architekta města (KAM) Zlína, která zvažovala i alternativní varianty. Nakonec se přiklonila k této. „Vyhodnotili jsme toto řešení jako nejlepší. Jiné vhodné pozemky v okolí lázní nejsou,“ míní ředitel KAM Jindřich Nový.
Stávající parkoviště se má proměnit na parčík
Záměr na vybudování parkovacího domu souvisí i s tím, že město počítá s úpravou vstupních částí lázní a proměnou stávajícího povrchového parkoviště před nimi na parčík s lavičkami a prvky pro děti. „Vznikl by tak pobytový prostor a doplnil by vhodně veřejná prostranství kolem lázní, na jejichž proměně se pracuje. Byl by to krok vpřed,“ je přesvědčený Nový.
To ale lidé považují za neefektivní, neúčelné a nehospodárné využití veřejného prostoru v kontextu toho, že má vyrůst parkovací dům před jejich okny.
Město se tak snaží vyřešit špatnou situaci s parkováním u městských lázní, které jsou se 400 tisíci návštěvníků ročně nejoblíbenějším zlínským sportovištěm. V okolí lázní jsou navíc školy a Stadion mládeže. Ve hře je i rozšíření lázní o akvapark.
Zklidnění dopravy
„Stojím v této věci za městem,“ sdělila opoziční zastupitelka Kateřina Francová (STAN), která v lázních provozuje dětské centrum. „Když se parkovací dům do svahu dobře začlení, tak se to zvládne. Parkování by se tím mělo vyřešit,“ doufá.
To si nesmyslí další opoziční zastupitel Jiří Linka (Zlín 21), i když je součástí záměru radnice vybudování zastávky městské hromadné dopravy pod lázněmi. Podle něho to nejsou dostatečné kroky pro zklidnění dopravní situace.
„Parkovací dům vítáme, ale je potřeba přistupovat k řešení situace systémově, s posouzením stavu celé lokality tak, jak požadují autoři petice,“ sdělil Linka.
Ke zklidnění dopravy má přispět to, že v okolí lázní bude maximální rychlost 30 kilometrů za hodinu. Na střeše parkovacího domu má být zeleň a místa vyhrazená pro elektromobily, které jsou tišší.
Sesuvy půdy prý nehrozí
Podle Čížka se lidé z okolí parkovacího domu nemusejí obávat ani sesuvů půdy. Výstavbě bude předcházet geologický průzkum. „Celou problematiku bude mít na starosti projektant a musí udělat taková technická opatření, aby k tomu nedošlo,“ vzkázal Čížek.
Podle něho se město snaží umisťovat parkovací domy P+R všude tam, kde je to možné. Podle obyvatel z okolí by měl však smysl na periferii, nikoliv téměř v centru Zlína.
„Také se domníváme, že pokud by investor požádal a následně i čerpal dotaci na vybudování takto umístěného parkoviště P+R, mohlo by to být posouzeno kontrolním orgánem jako nedodržení účelu poskytnuté dotace se všemi důsledky z toho pro příjemce dotace vyplývajícími,“ uvádí se v petici.
„Zajímavé je, že když P+R umisťujeme na okraje, od tamních obyvatel zase často slyšíme, že je nikdo z okraje do centra využívat nebude,“ nastínil Čížek. „V tomto případě nejde o klasické P+R na okraji města, ale o doplnění P+R na vnitřním prstenci města.“
Podle Čížka by se měl projekt upravit i v souvislosti s MHD tak, aby dotaci získal. Lidé z okolí lázní aktuálně zvažují další postup. Jednou z možností je, že se pokusí své námitky uplatnit v rámci povolovacího procesu. Město má zatím zpracovanou studii. „Konkrétní termíny dalších kroků budou určeny až po dokončení přípravné fáze,“ dodal Čížek.
23. dubna 2024