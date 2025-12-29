Město už má na akvapark studii, která vzešla ze soutěže. Stát má na volném prostoru mezi lázněmi a sousedním stadionem Mládeže, kde je atletický ovál nebo hřiště pro ragby.
„V areálu by byl tobogán, několik typů bazénů, venkovní část i samostatná wellnessová část, v níž by byly sauny a odpočívárny,“ řekl Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Steza. Ta provozuje lázně a stará se také o zlínská sportoviště. „Chceme využít i krásné výhledy na město a okolí,“ doplnil.
Akvapark využije stávajícího zázemí i nynější vstup do lázní, šlo by tedy o jejich dostavbu. Studie ukázala, že se takový záměr na pozemek vejde při dodržení finančního limitu 200 milionů korun, který si město stanovilo.
Právě peníze jsou klíčovou věcí, podle níž se rozhodne, jestli nová zlínská atrakce bude moci vzniknout. Radnice nemá dost vlastních zdrojů, nicméně Steza si dělá finanční analýzu, jak by se dala výstavba zvládnout.
„Steza by si musela vzít úvěr a měla by ho být schopna ze svých příjmů splácet. Z pozice města jí nejsme schopni navýšit provozní příspěvek o deset a více milionů korun ročně,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO). „Pokud to finančně vyjde, budeme pokračovat v přípravě. Pokud ne, budeme hledat finance jinde.“
Kdo si vezme úvěr?
Steza se chystá připravit tři řešení: optimistické, reálné a pesimistické. „Nechceme jít do velkého rizika jenom proto, že bychom si něco přáli. Pokud nám to ekonomicky nebude vycházet, tak bez dalšího vícezdrojového financování bychom to nebyli schopni udělat,“ připustil Havlíček.
V úvahu by potom přicházel příspěvek od kraje či města, případně jiné externí dotace. Zlín ale moc peněz na rozdávání nemá, navíc ho čekají velké investiční akce za stovky milionů korun, jako je přestavba Velkého kina, oprava fasády divadla nebo proměna náměstí Míru.
Je tak možné, že úvěr by si vzalo město, protože Steza nemůže ručit majetkem, který pouze spravuje. Když si brala úvěr zoologická zahrada, ručil jí majetkem právě magistrát. „Není to ale ani tak o tom, kdo si úvěr vezme, ale spíše o ručení a výši úroků a splátek,“ poznamenal Korec.
Mezi rodinami s dětmi, které jezdí do akvaparků v Uherském Hradišti či Valašském Meziříčí, je po tomto druhu vyžití velká poptávka. „Proto bychom chtěli, aby v lázních vznikla zážitková a relaxační část, kterou by mohly využívat,“ zmínil Havlíček.
„Víme, že na to město peníze nemá a nebude mít ani další roky, proto to chceme udělat tímto způsobem,“ dodal.
Limitující jsou peníze i prostor
„Nemáme ambici stavět něco jako Aqualand Moravia (vodní park v Pasohlávkách s největším počtem zastřešených atrakcí v Česku – pozn. red.), protože na to nemáme prostor ani finance. Jdeme v duchu toho, co je například v Uherském Hradišti,“ naznačil Korec.
Radniční opozice o záměru nemá žádné oficiální informace. A staví se k němu spíše zdrženlivě. „Jestli Steza řekne, že si je na to schopná vydělat ze vstupného a zároveň nebude žádat po městu dotaci na sportovní halu či fotbalový stadion, tak proč ne,“ reagoval zastupitel Pavel Simkovič (STAN).
„My ale Steze stále posíláme jako město dotace, takže je otázka, jestli by to město opravdu nic nestálo,“ dodal a připomněl, že na fotbalovém stadionu jsou potřeba velké investice, stejně jako na jiných sportovištích. „Stavět další majetek, když nemáme v pořádku ten, který jsme převzali, není pro město úplně optimální,“ míní Simkovič.
„Nepovažujeme v tuto chvíli realizaci tohoto projektu za prioritu. Město má řadu palčivějších problémů, které by mělo aktuálně řešit, počínaje Velkým kinem, divadlem, zimním stadionem, až po neutěšenou dopravní situaci,“ konstatoval opoziční zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21).
Steza připraví návrh do ledna
Primátor Korec přesto věří, že se podaří najít vhodný ekonomický model a městská rada rozhodne, že se bude v přípravě pokračovat. Steza má návrh možného financování připravit do ledna.
„Víme, že po akvaparku je poptávka. A pokud najdeme vhodný ekonomický model, tak věřím, že už v tom nebude jiný zásadní problém,“ uvedl Korec. Bude se pak muset vytvořit také architektonická studie, na niž naváže projekt. Termín případné výstavby známý zatím není.
První objekt lázní s pětadvacetimetrovým bazénem vyrostl ve Zlíně v roce 1950. Autorem návrhu byl baťovský architekt Vladimír Karfík. V roce 1985 se lázně rozšířily o bazén dlouhý 50 metrů, jehož budovu navrhl architekt Jiří Kotásek.