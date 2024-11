Unikátní křížovou cestu u Kvasic navrhl slavný sochař, nyní ji Kvasice obnoví

„Už jsme předali dílo restaurátorské firmě a začínají práce na opravě. Potrvají dva roky a vyjdou na 4,8 milionu korun,“ popsal kvasický starosta Dušan Odehnal s tím, že obec si mohla obnovu dovolit díky dvoumilionové podpoře ze Zlínského kraje. Odborné práce podpoří také farnosti z okolí.

Cesta podél silnice mířící do kopce obsahuje čtrnáct litinových zastavení a je završena třemi kříži. Na objektech se však podepsalo počasí i vandalismus. „Prakticky každé zastavení je nějakým způsobem poškozené,“ zmínil Odehnal. Nejpatrnější je to u závěrečného zastavení „Golgota“, kde chybí figury Ježíše, Panny Marie i dvou lotrů.

Loni vítr vyvrátil podstavce u pátého a šestého zastavení. Některé z reliéfů bylo potřeba přemístit a uložit, aby nedošlo k jejich zániku.

„Situaci jsme chtěli řešit už delší dobu, ale nejprve bylo potřeba vypořádat majetkové problémy. Část cesty totiž leží na pozemcích státních lesů, část náležela Zlínskému kraji,“ řekl Odehnal s tím, že nyní jsou pozemky převedené do vlastnictví či pronájmu Kvasic.

Historické prameny dokládají, že první křížová cesta se v této lokalitě nacházela už v 17. století. Současná vznikla v roce 1883.

Zastavení se skládají z kamenných soklů a litinových reliéfů zhotovených v Salmovských železárnách a slévárnách v Blansku podle návrhu významného rakouského sochaře Antona Dominika Fernkorna. Ten se mimo jiné vytvořil řadu známých soch, které jsou k vidění ve Vídni.

„Například arcivévody Karla Habsburského, který byl na tehdejší dobu považován za technický zázrak, neboť kůň stojí na zadních nohou. Dále to byl pomník Prince Eugena Savojského. Obě stojí ve Vídni na Heldenplatz (náměstí Hrdinů),“ uvádí na svých webových stránkách Historický spolek městečka Kvasice.

Samotné realizace křížové cesty se však Fernkorn nedočkal, protože zemřel o pět let dřív.

Podle Odehnala má křížová cesta potenciál zaujmout a přilákat do Kvasic i lidi odjinud. „Je to natolik zajímavá věc, že by se sem mohli jezdit dívat i lidé z větší dálky,“ dodal.