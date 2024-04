Legendární L 410 z Kunovic míří na západ Afriky, začnou létat v Senegalu

Letecká společnost Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku našla zákazníky v nové destinaci. Pět svých strojů L 410 ve verzi New Generation pošle do západní Afriky, do státu Senegal. První dva už vyrazily z Kunovic.