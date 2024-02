Tetičky z Kunovic vyrobily pro Jízdu králů desetitisíce růží, trvalo jim to měsíc

Nastříhat červený krepový papír na malé čtverečky, jednu stranu upravit do ruličky, z kousku vytvarovat prostředek růže, zabalit ho do čtyř nebo pěti lístků a vytvořit malou asi dvoucentimetrovou červenou růži. Každou pak zespodu obalit do zeleného rozstříhaného pásku, omotat drátkem a spojit s dalšími do malé kytičky.

Pro ženy v Kunovicích je to práce na pár desítek minut. Od poloviny ledna vyrobily přes čtyřicet tisíc krepových růží, které budou zdobit třiadvacet koní na letošní Jízdě králů. Dalších asi pětatřicet tisíc růží mají na starosti rodiny jezdců.

„Každá obec si růžičky dělá podle sebe, tak, jak to bylo historicky dané. Jiné dělají v Hluku, jiné ve Vlčnově, jiné ve Skoronicích. My tady máme malé i velké růže, poupata, astry, kopretiny. Některé budu dělat ještě doma, vydržím u toho sedět třeba do deseti do večera,“ prozradila Antonie Štěrbová, jedna ze zakladatelek místního ženského pěveckého sboru Tetičky.

Právě jeho členky se pravidelně jednou za dva roky scházejí od poloviny ledna do poloviny února, aby obstaraly nezbytné zdobení královských koní. Aby všechno stihly, potkávají se čtyřikrát do týdne vždy na několik hodin.

„Scházíme se od roku 2002, vždy každý druhý rok, protože u nás se jezdí Jízda králů jednou za dva roky. Dříve růže vyráběly jen dvě ženy, které nás to později naučily. Musely to ale dělat tak půl roku. Protože nás je tady až třicet dva a trvá nám to měsíc,“ vysvětlila Anna Kolůchová.

Růžiček v šesti sedmi vzorech a mnoha barevných odstínech bude letos potřeba dohromady skoro osmdesát tisíc. Seniorky mají na starost pevnou složku zdobení, kterému se říká věnec. K němu se pak přišívá pohyblivá složka, tedy třásně. Na jednoho koně je dohromady potřeba tři tisíce čtyři sta růží.

„Věnec z růžiček je potřeba podšít speciálním filcem, abychom zabránili případnému zranění koně. Spolu s třásněmi pak vytvoří na celém boku koně jakýsi vzor kunovské krojové výšivky,“ přiblížil jeden z hlavních organizátorů Jízdy králů Milan Stašek. „Je škoda, že kunovskou výšivkou se nikdo až tak detailně nezabývá, a toto je moment, kdy ji můžeme v upravené podobě prezentovat,“ doplnil.

Letošní kunovická Jízda králů se uskuteční v neděli 29. května, týden před vlčnovskou jízdou. Tou nejdůležitější postavou bude osmiletý Patrik Libosvár, kterému s rolí krále mohou z vlastní zkušenosti pomoci jeho strýc i bratranec.

„Těším se, jak budu při jízdě sedět na koni, musím si to ale ještě nacvičit. Už jsem si to zkusil a líbilo se mi to,“ prozradil Patrik, který hraje hokej a navštěvuje místní folklorní soubor Handrláček.

První písemná zmínka o této slavnosti v Kunovicích je z roku 1897. Od roku 2011 je Jízda králů jako taková zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.