Kreativní centrum valašskomeziříčské hvězdárny propojuje vědu s tvořivostí

  15:56,  aktualizováno  15:56
Po více než šedesáti letech se krajská Hvězdárna Valašské Meziříčí dočkala významného rozšíření. V jejím areálu bylo otevřeno nové Kulturní a kreativní centrum, které poskytne moderní zázemí pro vzdělávání, popularizaci vědy i výzkum.
Hvězdárna Valašské Meziříčí otevřela nové Kulturní a kreativní centrum, které...
Hvězdárna Valašské Meziříčí otevřela nové Kulturní a kreativní centrum, které poskytne moderní zázemí pro vzdělávání, popularizaci vědy i výzkum. První návštěvníky přivítali v sobotu 8. listopadu 2025.

V kulturním a kreativním centru se bude konat řada aktivit – od mládežnických kroužků, workshopů a víkendových programů pro rodiny s dětmi, přes letní tábory zaměřené na astronomii a techniku, až po vícedenní pobytové akce pro školy.

Součástí objektu jsou také prostory určené pro výzkum a vývoj, zejména v oblasti kosmických experimentů, vývoje observační techniky a další aktivity.

„Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se propojí zvídavost s věděním, technika s tvořivostí, a vzdělávání s inspirací. Věříme, že právě tento nový objekt k tomu poskytne ideální podmínky,“ řekl ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí Libor Lenža.

Hvězdárna také plánuje další rozvoj v oblasti projektů, které osloví nejen školní mládež, ale i veřejnost. Už nyní spolupracuje s univerzitami, výzkumnými institucemi a technologickými firmami.

Při otevření Kulturního a kreativního centra podepsali zástupci valašskomeziříčské hvězdárny smlouvu o spolupráci s Ústavem chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Díky tomu se hvězdárna připojí k experimentu na Mezinárodní kosmické stanici.

„Ten se bude zabývat výzkumem chování řas ve vesmíru ve stresových podmínkách. Spolupracovat budeme také na misi CIMER, jejímž cílem je vypustit do vesmíru první český satelit navržený studenty. V něm budou umístěny sinice, u nichž se bude zkoumat chování v mikrogravitaci, jejich vitalita a produkce kyslíku,“ upřesnil Libor Lenža.

Spolupráce na vesmírných projektech

Smlouva dále řeší zapojení kapacit nového Kulturního a kreativního centra hvězdárny do přípravy, vývoje, realizace a zejména popularizace experimentu AstroDesmus, jehož cílem je zjistit, zda by české mikroskopické řasy mohly fungovat jako nástroj pro budoucí těžbu kovů a přežití na Marsu.

Stavba centra včetně vybavení přišla na více než 80 milionů korun. Téměř 50 milionů pokryla dotace z Národního plánu obnovy, více než 30 milionů pak uhradil Zlínský kraj.

„Chceme, aby se děti už od mala zajímaly o technické obory, vědu a vesmír. Nové centrum vnímáme jako moderní vstupní bránu do tohoto světa. Je to místo, které může být doslova lapačem mladých talentů,“ řekl hejtman Radim Holiš.

„Když jsme o jeho vzniku rozhodovali, věděli jsme, že nejde o jednorázovou investici, ale o začátek dlouhodobého rozvoje hvězdárny. Inspirací nám bylo mimo jiné například Boeing centrum v Texasu,“ dodal.

15. března 2025
