Vedení zlínského magistrátu už několik let mluvilo o tom, že by na přehradě mohla být mola, šlapadla a případně by se tam dalo i koupat. Velké plány ale dostávají trhlinu, protože na to město nemá peníze. Realizace se tak posouvá.
„Letos jsme s tím nepočítali a v plánech na příští rok to také není. Nemáme hotový ani projekt na rekultivaci okolí,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Důvodem je finanční situace Zlína, který doplácí mimo jiné na nevýhodné přerozdělení daní. Pokud se to nezmění, projekt se odsune do dalších let a místo toho se budou dělat jiné investice.
„Tím, že máme finanční prostředky omezené, se snažíme dělat pouze projekty s vysokou přidanou hodnotou, což odbahnění přehrady nesplňuje,“ naznačil Korec.
Přednost má dostat například půlmiliardová proměna Velkého kina na víceúčelový sál, který bude mít regionální přesah. Přidanou hodnotu u přehrady má podle vedení magistrátu rekultivace jejího okolí, ovšem s tím musí být spojené odbahnění dna, které bude stát zhruba 20 milionů korun. Celkové náklady pak mohou být až 30 milionů.
„Vnímáme, že je to věc, která se řeší roky a je třeba ji napravit,“ konstatoval Korec. „Nemáme to nastavené tak, že to bude třeba až za dvacet let. Musíme to řešit dříve, ale prioritu teď mají jiné věci,“ dodal.
Vypustí přehradu dvakrát?
Povodí Moravy zase chtělo minulý měsíc začít s opravou bočního přepadu přehrady. „Stavba měla být zahájena odlovem ryb a vypuštěním nádrže. Bohužel se nám v letošním roce nepodařilo vysoutěžit zhotovitele stavby, proto jsme nuceni její realizaci posunout o rok,“ řekla mluvčí podniku Jana Kučerová.
Práce tak mají odstartovat příští rok na podzim. Potrvají přibližně deset měsíců a nádrž během nich bude vypuštěná. Pokud tedy město nenajde pro příští rok potřebné miliony korun, bude se vodní plocha vypouštět hned dvakrát.
„Oba projekty jsou od začátku připravovány v úzké vzájemné koordinaci. Ideální by bylo realizovat obě stavby společně, nicméně jejich samostatná realizace je také možná,“ konstatovala Kučerová.
„Podle informací z Povodí Moravy není problém přehradu zase napustit a vypustit později. Není to šťastné, ale na její funkci to nebude mít vliv,“ poznamenal Korec.
Nádrž, která vznikla v letech 1931 a 1932 jako zdroj vody pro hašení požárů, je zanesená usazeným bahnem a její vyčistění je potřebné. Při kolaudaci měla objem téměř 28 tisíc metrů krychlových, její kapacita je teď menší. Břehy jsou zarostlé a špatně průchodné.
Čištění nebude jednoduché. Z přehrady se budou muset odstranit náletové dřeviny a bude nutné postavit sjezd pro těžkou techniku. Pak dojde k jejímu vypuštění a přitom bude třeba vybudovat provizorní koryto Kudlovského potoka přes plochu nádrže.
Dno prohlédnou i pyrotechnici
Přes zimu by měly vymrznout sedimenty na dně, následně se začnou těžit a odvážet. Udělá se i pyrotechnický průzkum, v minulosti se totiž objevily informace, že by na dně mohla být stará munice. Vybuduje se sedimentační jímka, upraví břehy s úkryty vodních živočichů.
Potom se nádrž znovu napustí. „Současně se nabízí příležitost propojit vodní dílo s městem a vytvořit atraktivní rekreační oblast,“ zmínila Kučerová. Na to ale budou potřeba peníze, které Zlín nemá.