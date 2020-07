Starosta by kroměřížský běh Spartan Race odložil, pořadatelé zvou na start

„Chtěl bych, aby byl závod odložen na jiný termín. Pořádá ho ale soukromá firma, které město akci zrušit nemůže, takovou pravomoc nemáme,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Podle něj by bylo zodpovědné nenadřazovat byznys soukromé firmy nad zdraví obyvatel.

„Chtěl bych apelovat na občany, ať raději na závod nechodí ani jako diváci, aby eliminovali riziko. Také provozovatelé hotelů a restaurací by měli zvážit, zda jim vyšší tržby o jednom víkendu vynahradí případné ztráty, které by mohla přinést případná opatření po zavlečení nákazy do města,“ upozornil Němec.



Pořadatelé se brání, že splnili všechny zákonné požadavky a přijali opatření, aby akce byla bezpečná. I vzhledem k tomu, že se každý z víkendových dnů mají zúčastnit až tři tisíce sportovců, o jejím zrušení neuvažovali.

Podle hygieniků navíc Kroměříž nyní patří do zóny s nejnižším výskytem nákazy. „Vzhledem k událostem posledních dní chápu obavy radnice, ale vše jsme konzultovali s hygienou a děláme řadu opatření i nad rámec zákonné povinnosti. Chceme maximální bezpečnost,“ vysvětlil ředitel závodu Michal Kúkola.

Start závodu je po oba dny plánován na sedm hodin na Velkém náměstí, odkud se poběží přes Pionýrskou louku k nádrži Šlajza a zpět. Účastníky čeká na startu dezinfekce a měření teploty, pořadatelé budou v rouškách a rukavicích, závodníci poběží v menších skupinách a budou nařízeny rozestupy.

„Velké náměstí se rozdělí do pěti sektorů, v žádném nebude více než tisíc lidí. U každého vchodu bude stojan s dezinfekcí a ta bude i u každé z překážek na trati,“ řekl Kúkola.

Zrušené je i občerstvení u trati a k dispozici nebudou šatny a sprchy. Podle údajů zveřejněných ve čtvrtek ráno krajskou hygienickou stanicí dosud covidem-19 v kraji onemocnělo 452 lidí. Je to o šest případů více než ve středu. Počet nakažených lidí ve Vlčnově ve čtvrtek nevzrostl.