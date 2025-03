Za chátrající budovy, které hyzdí Kroměříž, zaplatí majitelé vyšší daň

Jde současně o další pokus některého města ve Zlínském kraji více zdanit vybrané nemovitosti. Ve Starém Městě od letoška platí více obchodní řetězce, loni to tak měli nastaveno ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, ale upustili od toho, protože neměli právní jistotu.

Rozdíl je v tom, že Kroměříž to nebude řešit klasickou vyhláškou, ale opatřením obecné povahy, jež může být určeno jen několika adresátům.

„Zákon o dani z nemovitých věcí umožňuje obcím stanovit vyšší daňové zatížení konkrétním nemovitostem, například takovým, které nerovnoměrně zatěžují společný prostor a sdílenou infrastrukturu ve městě,“ zmínila právnička kroměřížské radnice Andrea Nevřalová.

Upozornila na to, že vlastnictví není jen právem, ale i povinností. Podle místostarosty Kroměříže Jana Hebnara má město s některými budovami spojené vyšší náklady na údržbu jejich okolí. Navíc kazí estetický dojem z památkové zóny, což může mít dopad na turismus, z něhož plynou nemalé příjmy.

„Kroměříž je vyhledávanou destinací se světovými památkami zapsanými na seznam UNESCO a cestovní ruch je pro město velmi důležitý. Některé z budov navíc nejsou dostatečně zajištěné. V jejich okolí je nepořádek a pohybují se tam osoby bez domova,“ zmínil Hebnar.

Radnice do připravovaného opatření obecné povahy zařadila budovu bývalé restaurace na Slovanském náměstí, bývalý biskupský pivovar a sodovkárnu a bývalé sídlo společnosti Elma-Therm, což jsou všechno objekty firmy PMS Reality podnikatele Karla Kuropaty.

„S ohledem na skutečnost, že naše společnost nemá dostatek informací k posouzení, na základě jakých kritérií a v jakém rozsahu město Kroměříž vybralo dotčené objekty, nebudeme se k této záležitosti nyní vyjadřovat,“ sdělil manažer pro správu nemovitostí PMS Reality Oldřich Chvála.

Dále jde o objekt někdejší pekárny na Barbořině, bývalý hotel Haná mezi Velkým náměstím a Křižnou ulicí a tři domy na Riegrově náměstí.

Rekonstrukci domu prý brání žaloby

Jeden, který je na pomezí Masarykova náměstí a má i propadlou střechu, patří manželům Popovským. Podle Miroslava Popovského na domu vázne několik žalob, které plánovanou rekonstrukci zatím znemožňují. Vyšší zdanění proto odmítá.

„Připravujeme námitku, protože je to diskriminující. Nemovitost nemůžeme opravit, protože nám v tom brání překážky. Pokud nám to zastupitelstvo shodí, budeme dávat žalobu,“ vzkázal Popovský.

Spoluvlastníkem dalšího domu na Riegrově náměstí je Petr Petříček. Podle něho rodina nemá peníze na opravu fasády, s čímž by byla spojená i výměna oken a vstupních dveří, a to podle požadavků památkářů. Ale snaží se získat dotaci. Pokud uspěje, mohla by se fasáda opravit, pokud ne, napíše připomínku.

„Je to diskriminační. Nikde se nezdaňují budovy navíc, vždy jen celá území,“ míní Petříček.

Město bude zaslané připomínky majitelů vyhodnocovat. „Když řeknou, že mají záměr na rekonstrukci, můžeme je ze seznamu vyloučit,“ připustil Hebnar.

Město má zatím návrh opatření, k němuž mohou vznášet majitelé vybraných nemovitostí připomínky. Pak ho bude notifikovat ministerstvo vnitra a nakonec ho schválí zastupitelé, což by mělo být do léta. U vybraných budov se zvedne místní koeficient pro výpočet daně na maximálních 5.

Primárním zájmem města ale podle Hebnara není to, aby si finančně polepšilo. Příjmy ze zvýšené daně odhadl v řádech stovek tisíc korun.

O stejném kroku uvažovali před časem také ve Vsetíně. „Líbí se mi to, ale když jsme tuto možnost probírali, tak mi to právníci nedoporučovali. Vypadalo, že je to riskantní,“ upozornil starosta Jiří Čunek.

Ve Vsetíně loni zvýšili místní koeficient ze 2 na 5 u obchodních řetězců, letos to ale zrušili. Kvůli právní nejistotě, aby opatření nebylo považováno za diskriminační.

„Pracujeme na tom, ale budeme dělat kroky, které jsou nejen racionální, ale i právní,“ řekl Čunek.

Ve Starém Městě naopak od letoška obchodní řetězce více zdanili. Udělali to ale na základě změny plošných parametrů, nikoliv výběrem jednotlivých míst. Vyhláška zvyšuje místní koeficient z 1,5 na 2,5 u všech komerčních prostor, jejichž prodejní plocha zabírá více než její polovinu.

Ve Zlíně o zdanění ruin neuvažují

Ve Zlíně o takovém kroku jako v Kroměříži neuvažují. „Není tady tolik ruin, navíc si nejsem jistý, jestli by zákon takovou věc umožňoval,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Hebnar říká, že je možné od letošního roku opatřením obecné povahy zdanit i vybrané nemovitosti, což se děje jiným administrativním procesem, v němž dostávají slovo i majitelé budov.

„Domníváme se, že to dokážeme obhájit, i když to nemusí být jednoduché. Neexistuje zatím precedens. Půjde o to, jakou interpretaci pak případně zvolí soud,“ uvažuje Hebnar.

Daň z nemovitosti od letoška zvyšovali také v Kroměříži. Zavedli místní koeficient 1,5 pro pro rekreační budovy, garáže a ostatní zpevněné plochy a 2 pro stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání, což se týkalo právě i supermarketů.